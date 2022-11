REVIEW Kino: "Einfach mal was Schönes"

Morgen startet "Einfach mal was Schönes" in den Kinos. Wie die neue Komödie von und mit Karoline Herfurth ist, die in diesem Jahr mit "Wunderschön" einen Riesenhit landete, lesen Sie hier.

Morgen startet Einfach mal was Schönes" in den Kinos. Wie die neue Komödie von und mit Karoline Herfurth ist, die in diesem Jahr mit Wunderschön" einen Riesenhit landete, lesen Sie hier.

Herfurth schrieb Anfang des Jahres mit "Wunderschön" eine tolle Erfolgsgeschichte. Ihre Ensemblekomödie belegte zwei Mal Platz eins der deutschen Kinocharts und gehört mit 1,7 Millionen Besuchern zu den erfolgreichsten Titeln des laufenden Jahres. Nun geht sie noch im selben Jahr mit ihrem nächsten Film als Regisseurin, Hauptdarstellerin und Mitautorin in Personalunion an den Start. Es handelt sich wieder um eine Komödie, die sich offen, treffend und witzig mit zeitgemäßer weiblicher Befindlichkeit auseinandersetzt. Anders als in ihrem breiter angelegten Ensemblestück, konzentriert sie sich hier auf eine Familie, eine Familie von Frauen.

Im Fokus steht die von Herfurth selbst gespielte Karla, deren biologische Uhr tickt und die sich, nachdem sich ihr langjähriger Freund von ihr getrennt hat und Dating-Versuche enttäuschend verliefen, dazu entschließt, alleine ein Kind zu bekommen. Dabei ist ihr die eigene Familie nur bedingt eine Stütze. Die Mutter kann es noch immer nicht verkraften, dass ihr Mann sie für eine andere verlassen hat, Karlas eine Schwester ist nicht glücklich in ihrer Ehe, die andere mit den Vorbereitungen zu ihrer Hochzeit beschäftigt.

Sehr schön ist, wie Herfurth die Eigenheiten, Schrulligkeiten und Fehler der Frauen liebevoll-komödiantisch ausmalt, sie aber nie vorführt und sie im richtigen Moment zusammenrücken lässt. Nora Tschirner, regelmäßige Mitstreiterin Herfurths, ist erneut mit an Bord und mit ihrem rotzigen Witz wie immer eine Bank. Milena Tscharntke gibt mit Gusto die nah am Wasser gebaute, zum Hyperventilieren neigende jüngste Schwester und Ulrike Kriener ist umwerfend als Mutter und Hochzeitscrasherin. Jasmin Shakeri ist wunderbar als Kollegin von Karla, ihr Fels in der Brandung. Natürlich kann auch die Regisseurin wieder in ihrer Rolle überzeugen.

Inszenatorisch bewährt sie sich ganz besonders in ihrer höchst gelungenen Schilderung des Zusammenhalts unter Frauen. Ein wenig zu schematisch geraten in "Einfach mal was Schönes" ist vielleicht, dass Karla, als sie sich für die Samenbank entscheidet, just einen neuen Mann kennenlernt, der für jeden und jede im Publikum als Mr. Right und perfekter Vater erkennbar ist. Die Protagonistin sträubt sich nach den Gesetzen der Mainstreamkomödie aber noch, das selbst so zu sehen, weil er ihrer Ansicht nach zu jung für sie ist. Sehr charmant ist die unausweichliche Annäherung und der Film dennoch, der im Ton ein kleines bisschen dramatischer als der Vorgänger ist, aber ebenso mit amüsanten, pointierten Dialogen und perfekt getimter leiser und deftiger Situationskomik bei zwei Hochzeiten und einem Krankenhausaufenthalt aufwarten kann. Der Film, Ausstattung, Kostüm, Kamera und Schnitt kann sich wie in den vergangenen Regiearbeiten von Herfurth und ihren Produzenten Hellinger/Doll und Warner sehen lassen und auch hören. Da Karla Radiomoderatorin ist, sind auch Songs integraler Bestandteil der Geschichte und Treiber der romantischen Entwicklung.

Heike Angermaier