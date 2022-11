Dritter "Plötzlich Prinzessin"-Film in Arbeit

Walt Disney soll an einem dritten "Plötzlich Prinzessin"-Film arbeiten. Unklar ist, ob Anne Hathaway, die mit den Filmen ihren Durchbruch feierte, ihre Rolle als Mia Thermopolis noch einmal überfnehmen wird. In einem Interview mit "Entertainment Tonight" erklärte sie offenbar ihr Interesse an einer Rückkehr, mit Julie Andrews als ihre Film-Großmutter, wie "Variety" meldet. Das Drehbuch von Teil drei wird von Aadrita Mukerji geschrieben

Teil eins des modernen Märchens aus dem Jahr 2001 lockte in Deutschland 2,3 Mio. Besucher in die Kinos und spielte weltweit 165 Mio. Dollar ein; Teil zwei, der drei Jahre später erschien, brachte es auf ein weltweites Boxoffice von 134 Mio. Dollar (in Deutschland wurde er noch von knapp 500.000 Besuchern gesehen). Beide Filme wurde von Garry Marshall inszeniert, Vorlage war Meg Cabot gleichnamiger Roman ("The Princess Diaries").