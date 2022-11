Netflix-Wochencharts: "Im Westen nichts Neues" in Allzeit-Top-5

In seiner dritten Woche kommt der deutsche Antikriegsfilm "Im Westen nichts Neues" von Amusement Park auf weitere 17,61 Millionen Stunden weltweit. Damit klettert Edward Bergers Erich-Maria-Remarque-Verfilmung mit jetzt insgesamt 89,06 Millionen Stunden nach 16 Tagen auf Platz fünf der erfolgreichsten nicht-englischsprachigen Netflix-Filme aller Zeiten. "Im Westen nichts Neues" hat zwar noch ganze 12 Tage für den gesamten 28-Tage-Zyklus, nachdem Netflix die Zählung traditionell anhält. Aber angesichts des 50-Prozent-Rückgangs zur zweiten Woche wird "Im Westen nichts Neues" nicht mehr "Blood Red Sky" (110,52 Millionen Stunden) von Platz eins stoßen können. Allerdings erscheint Platz drei der ewigen Bestenliste in sehr greifbarer Nähe. Dafür bräuchte es letztlich etwas mehr als 94 Millionen Stunden im ersten Monat.

- ALLZEIT-FILM-TOP-TEN (NICHT-ENGLISCHSPRACHIG) -

1. Blood Red Sky - 110,520,000 Stunden

2. The Platform -108,090,000

3. Black Crab - 94,130,000

4. Through My Window - 92,440,000

5. All Quiet on the Western Front- 89,060,000 (NEU)

6. The Takedown - 78,630,000

7. Below Zero - 78,300,000

8. Loving Adults - 67,340,000

9. Rogue City - 66,600,000

10. Carter - 65,390,000

In den englischsprachigen Filmcharts steht weltweit "Enola Holmes 2" weiter auf Platz eins mit frischen 62,86 Millionen Stunden. Für einen Top-Ten-Platz in der ewigen Bestenliste wird das insgesamt nicht reichen. Da bräuchte es schon mindestens 209,25 Millionen Stunden, die "The Kissing Booth 2" einsammelte. Der Weihnachtsfilm "Falling for Christmas" mit Lindsay Lohan startet derweil auf Platz zwei mit 48,36 Millionen Stunden.

Die fünfte Staffel von "The Crown" holt beim Neueinstieg einen souveränen Platz eins in den englischsprachigen Seriencharts mit 107,39 Millionen Stunden. Das ist ungefähr das starke Niveau von der zweiten "Emily in Paris"-Staffel. Nichts Rekordverdächtiges, aber eben stark. Der zweite Platz geht an die vierte und abschließende Staffel von "Manifest" in ihrer zweiten Woche mit 74,78 Millionen Stunden. Eine weiterhin beeindruckend konstante Nummer eins in den nicht-englischsprachigen Seriencharts ist die kolumbianische Telenovela "Till Money Do Us Part" mit weiteren 46,6 Millionen Stunden. Insgesamt verbucht das Format jetzt schon tolle 172,19 Millionen Stunden. Auch kein Rekordwert, aber ein Wert, der unterstreicht, das kolumbianische Telenovelas in Süd- und Mittelamerika auf Netflix sehr angesagt bleiben.

In Deutschland steigt auch "The Crown" auf Platz eins der Serien ein. Dahinter folgen die vierte und die erste Staffel von "Manifest". Die Filmcharts haben auch die Doppelspitze "Enola Holmes 2" und "Falling for Christmas". "Im Westen nichts Neues" steht bei uns auf Platz fünf.