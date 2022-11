"Joyland" bleibt Pakistans Oscarhoffnung

Saim Sadiqs "Joyland" kann weiter auf eine Oscarnominierung in der Kategorie "Best International Feature" hoffen. Die pakistanische Einreichung wurde in ihrem Heimatland zwar ein Kinostart verwehrt, doch jetzt startet sie in Frankreich und erfüllt somit die Regularien der Academy.

Happy End für Saim Sadiq und seinen Film "Joyland", der von Pakistan für eine Oscarnominierung in der Kategorie "Best International Feature" eingereicht worden war. Das Ministerium für Information und Rundfunk hatte dem Film, der im August bereits von den zuständigen Zensurbehörde eine Startgenehmigung fürs Kino erhalten hatte, den für 18. November geplanten Kinostart untersagt.

Der in Lahore spielende Film über eine pakistanische Familie, deren jüngster Sohn sich in einem erotischen Tanztheater in eine Transgender-Frau verliebt, enthalte "hochgradig anstößige Szenen", hieß es zur Begründung vonseiten des Ministeriums, das dem Vernehmen nach mit seiner Entscheidung auch auf Kampagnen in Sozialen Medien wie Twitter und Instagram reagierte, die anprangerten, dass der im Widerspruch mit den sozialen Werten des Islam und Pakistans stehe.

Nun wird "Joyland" vor seinem offiziellen Start in Frankreich am 28. Dezember ab 22. November eine Woche lang einmal täglich in zwei der erfolgreichsten Arthouse-Kinos des Landes, Mazarin und Renoir, zu sehen sein und damit die Zulassungskriterien der Academy of Motion Picture Arts and Sciences für die Oscarkategorie "Best International Film" erfüllen.

Darin wird gefordert, dass ein Film in seinem Herkunftsland bis zum 30. November mindestens sieben aufeinanderfolgende Tage lang im Kino zu sehen gewesen sein muss. Damit diese Voraussetzung leichter erfüllt werden könne, könnte dieser siebentägige Kinorelease auch außerhalb des Herkunftslandes des Films stattfinden.

"Joyland" war in diesem Jahr in die Cannes-Nebenreihe Un Certain Regard eingeladen gewesen und wird beim am 17. November beginnenden Internationalen Filmfest Mannheim-Heidelberg im Wettbewerb "On the Rise" seine Deutschlandpremiere feiern.