Kinocharts Frankreich: Back in "Black"

Black Panther: Wakanda Forever" stürmte auch in Frankreich die Charts. Und wie. Das Sequel dominierte mit 1,6 Mio. Besuchern und startete fast doppelt so gut wie der Vorgänger. Black Panther" war im Februar 2018 mit 850.647 Kinogängern angelaufen. Das Marvel-Sequel verzeichnete außerdem einen herausragenden Schnitt von 2503 Besuchern pro Location. Um vergleichbare Startzahlen zu finden, muss man länger zurückgehen.

Das große heimische, historische Drama Couleurs de l'incendie" hatte gegen diese Black Power keine Chance. In 581 Locations wurde Clovis Cornillacs Verfilmung von Pierre Lemaitres Roman von 230.805 Kinogängern seit seinem Start am Mittwoch gesehen. Rang drei belegte der stärkste Neustart der Vorwoche, Mascarade", mit knapp 170.000 Besuchern. Auf der Vier folgte auf dem selben Platz wie in der Vorwoche das Biopic Simone, le voyage du siecle" mit rund 150.000 Besuchern. Erst dahinter, auf der Fünf, meldete sich die Nummer eins der Vorwochen Black Adam". Die DC-Comic-Konkurrenz schrieb ein krasses Minus von 63 Prozent. Gesamt steht sie kurz vor der Zwei-Mio.-Besucher-Marke.

Als drittbester Neuling stieg Zeiten des Umbruchs" mit 123.312 Besuchern auf Rang sechs ein - mit nur hauchdünnem Vorsprung vor "November", der am sechsten Wochenende gesamt die Zwei-Mio.-Besucher-Marke knackte. Neu in die Top 15 schaffte es Pétaouchnok" mit 40.881 Zuschauern auf Rang 13.

Das "Black Panther"-Sequel katapultierte auch das Gesamtergebnis der Top 15 auf eine beeindruckende Höhe von fast drei Mio. Besuchern, 2,95 Mio. Besucher.

Die französische Top 15