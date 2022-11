Kinocharts Großbritannien: "Black Panther: Wakanda Forever" mit Erdrutschsieg

Der neue Spitzenreiter der britischen Kinocharts hat an seinem Startwochenende mehr als 15 Mal so viel eingespielt wie der Zweitplatzierte.

Mit einem Einspiel von umgerechnet rund 14,2 Mio. Euro hat Black Panther: Wakanda Forever" an seinem Startwochenende souverän Platz eins der britischen Kinocharts übernommen. Auf der Zwei folgt mit großem Abstand Vorwochenspitzenreiter Black Adam" (WE: 901.000 Euro; gesamt: 21,27 Mio. Euro).

Komplettiert wird die Top fünf der britischen Kinocharts durch Lyle - Mein Freund, das Krokodil" (WE: 749.000 Euro; gesamt: 13,38 Mio. Euro), The Banshees of Inisherin" (WE: 643.000 Euro; gesamt: 8,48 Mio. Euro) und dem in der vergangenen Woche neu gestarteten Living" (WE: 565.000 Euro; gesamt: 1,98 Mio. Euro).

Neben "Black Panther: Wakanda Forever" gelang keinem Neustart am vergangenen Wochenende der Sprung in die Top 15 der britischen Kinocharts.

DIE WEITEREN NEUSTARTS IN DEN TOP 25 DER BRITISCHEN KINOCHARTS

Der indische Actionthriller Yashoda" belegte bei seinem Start in den britischen Kinos mit einem Einspiel von 38.200 Euro Platz 17. Zwei weitere indische Filme, das Abenteuerdrama Uunchai" und die RomCom Love Today", landeten bei ihrem Start in Großbritannien mit 34.500 Euro bzw. 24.700 Euro auf den Plätzen 20 und 21. Auf der 24 startete Jafar Panahis No Bears" (18.600 Euro).