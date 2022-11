ProSiebenSat.1-CFO Ralf Peter Gierig: Nicht an Sky interessiert

Vergangene Woche hatte die Nachrichtenagentur Reuters das Gerücht gestreut, dass ProSiebenSat1 eventuell an einem Kauf von Sky Deutschland interessiert sei. Dem erteilt Vorstandsmitglied und CFO Ralf Peter Gierig eine klare Absage. "Wir sind fokussiert auf das lineare Free-TV und unseren digitalen Fußabdruck, Sky ist im Pay-TV-Geschäft, was historisch betrachtet ein schwieriges Geschäftsfeld in Deutschland ist", zitiert ihn Reuters. ProSiebenSat. sei an einem Kauf von Sky Deutschland nicht interessiert.

Die ganze Spekulationsblase um einen potenziellen Verkauf durch den Mutterkonzern Comcast öffnete sich nach einem Bloomberg-Bericht und einer milliardenschweren Abschreibung auf Sky. Demnach arbeitet Comcast mit der Beratungsfirma PJT Partners zusammen, um einen eventuellen Verkauf von Sky Deutschland zumindest ins Auge zu fassen.