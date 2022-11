Kinocharts Österreich: "Wakanda Forever" startet besser als "Black Panther"

Anders als Black Panther", der sich an seinem Startwochenende im Februar 2018 mit einem Einspiel von 528.000 Euro (inkl. Previews: 645.000 Euro) mit Platz zwei der österreichischen hinter Fifty Shades of Grey - Befreite Lust" hatte begnügen müssen, hat Black Panther: Wakanda Forever" an seinem Startwochenende gleich souverän Platz eins übernommen. An seinem ersten Wochenende brachte es das auch in Österreich bereits am Mittwoch gestartete Sequel auf ein Einspiel von 664.000 Euro; insgesamt stehen bereits 874.000 Euro zu Buche.

Der Sprung von der Drei auf die Zwei gelang Fatih Akins "Rheingold", der im Vergleich zur Vorwoche sogar zulegen konnte und mit 138.000 Euro (gesamt: 344.000 Euro) als letzter Titel noch ein sechsstelliges Einspiel erzielte.

Komplettiert wird die Top fünf der österreichischen Kinocharts durch Black Adam" (WE: 77.000 Euro; gesamt: 1,31 Mio. Euro), Die Schule der magischen Tiere 2" (WE: 74.000 Euro; gesamt: 1,61 Mio. Euro) und Hui Buh und das Hexenschloss" (WE: 69.000 Euro; gesamt: 255.000 Euro).

DIE WEITEREN NEUSTARTS IN DEN TOP 25 DER ÖSTERREICHISCHEN KINOCHARTS

Anthony Fabians Romanverfilmung Mrs Harris und ein Kleid von Dior" belegte mit 39.000 Euro (inkl. Previews: 49.000 Euro) Platz neun, Claudia Müllers Dokumentarfilm Elfriede Jelinek - Die Sprache von der Leine lassen" belegte an ihrem Startwochenende mit 25.000 Euro (inkl. Previews: 37.500 Euro) Platz 14 der österreichischen Kinocharts.

Nicht ganz für die Top 15 reichte es für Paola Randis Komödie Die Legende der Weihnachtshexe" (15.000 Euro) auf der 16. Platz 24 belegte an seinem Startwochenende in Österreich David Cronenbergs Crimes of the Future" (5.500 Euro; inkl. Previews: 18.000 Euro).

Die Top Ten der österreichischen Kinocharts