Bericht: Thomas Rabe hinterfragt vereinendes RTL+-App-Konzept

Die Branchenseite Medieninsider will erfahren haben, dass RTL-Deutschland-CEO Thomas Rabe kein sonderlich großer Fan des "One App, All Media"-Konzepts der RTL+-App ist. Demnach könnte es eher kleinere Lösungsansätze geben.

Die Branchenseite Medieninsider berichtet von einem letztwöchigen Besuch des RTL-Deutschland- und Bertelsmann-CEO Thomas Rabe in der Redaktion des Wochenmagazin Stern. Demnach wird es das noch von dem inzwischen entlassenen Co-CEO Stephan Schäfer angedachte Konzept "One App, All Media" bei der RTL+-App in dieser Form wohl nicht geben.

Schon beim Launch des Musikangebots musste RTL Deutschland auf eine separate App als technische Überbrückung zurückgreifen. Neben Filmen, Serien, Musik und Podcasts sollte es ursprünglich auch digitale Zeitschriften aus dem Bereich Gruner + Jahr in einer App geben. Die jetzt zitierten Äußerungen lassen zumindest Zweifel daran aufkommen, ob das denn auch so umsetzbar sein wird und weiterhin gewollt ist.

"Das ist dann die Super-App, die alles kann, aber niemand will", lautet ein Rabe-Zitat im Bericht des Medieninsider. User würden vor allem nach Videoinhalten suchen. Unter dem Interims-CEO von RTL Deutschland, der bereits einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin sucht, um sich wieder mehr Bertelsmann und der RTL Group widmen zu können, scheint eher ein erweitertes Stern+-Angebot sinnvoller zu sein, wo es dann auch Bezahl-Inhalte von zum Beispiel Geo oder Capital gebe.

Rabe drang schon im September nach seinem Antritt auf schnellere Synergieeffekte zwischen RTL Deutschland und Gruner + Jahr mit dem "Zukunftsprogramm One".