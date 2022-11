Foto des Tages: "Die goldenen Jahre" feiert Premiere

Kino

Es war ein Abend voller Emotionen und Feel-Good-Stimmung: "Die goldenen Jahre" feierte gestern Premiere im Münchner Rio-Kino in Anwesenheit der Hauptdarsteller*innen Esther Gemsch, Stefan Kurt und Gundi Ellert, der Regisseurin Barbara Kulcsar, der Ko-Produzent*innen Jakob Claussen und Uli Putz, der Geschäftsführer Fabien Arséguelund Tobias Lehmann von Alamode Filmverleih sowie FFF-Förderreferentin Judith Erber. Mit tosendem Applaus feierten die Zuschauer*innen die humorvolle und zugleich bewegende Geschichte eines Ehepaars in den besten Jahren auf der Suche nach dem großen Glück. Alamode wird "Die goldenen Jahre" am morgigen Donnerstag, 17. November bundesweit in den deutschen Kinos starten. Das Foto zeigt (v.l.n.r.): Uli Putz, Barbara Kulcsar, Gundi Ellert, Stefan Kurt, Esther Gemsch, Judith Erber, Fabien Arséguel, Tobias Lehmann und Jakob Claussen. Foto: Alamode Filmverleih / Dorothee Falke (PR-Veröffentlichung)