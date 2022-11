Ansturm auf Cineamo-Event

Gemeinsam mit dem Start-up Cineamo und ihrem Dokumentarfilm "Driving North: E-Autos am Limit" sorgten drei Leipziger Tech-Influencer für eine ausverkaufte Vorstellung im dortigen Cineplex. Die verfügbaren 200 Plätze waren binnen Minuten nach Ankündigung auf YouTube ausverkauft, die Nachfrage ungleich höher.

Für das noch junge Start-Up Cineamo war dieses Event sicherlich ein Meilenstein: Gemeinsam mit den drei Leipziger Tech-Influencern Felix Bahlinger, Jonas Falk und Jonah Plank holte man deren Dokumentarfilm "Driving North: E-Autos am Limit" in den größten Saal des Cineplex Leipzig - und durfte sich über enorme Resonanz freuen.

Das Event, in dessen Rahmen der Film am Tag vor seiner Veröffentlichung auf YouTube exklusiv auf der Leinwand zu sehen war, wurde von den Influencern, die sich mit Tech-Reviews einen Namen gemacht haben und deren große Leidenschaft die Elektromobilität ist, auf YouTube angekündigt - und nach Angaben von Cineamo dauerte es keine zehn Minuten, bis sämtliche gut 200 Tickets verkauft waren. Und nicht nur das: Theoretisch hätte sich offenbar das gesamte Acht-Saal-Haus füllen lassen, habe man unter dem Strich doch etwa sechs Mal so viele Anfragen verzeichnet, wie Plätze verfügbar waren.

Natürlich gab es vor Ort mehr als nur die Dokumentation zu erleben, welche die drei Influencer bei dem Versuch begleitet, mitten im Winter mit zwei E-Autos zum Nordkap zu fahren und Elektromobilität dabei unter Extrembedingungen auf die Probe zu stellen. Denn nach der Vorführung und einem ausführlichen Q&A ging es im Anschluss noch in das Foyer des Cineplex Leipzig, wo jedem Besucher ein (signiertes) Plakat zum Film überreicht wurde - eine Aktion die laut der Organisatoren alleine rund zwei Stunden währte.

Cineamo unterstreicht dabei nicht zuletzt, auf wie viel überregionales Interesse die Aktion, für die Karten über die gleichnamige Online-Plattform bzw. Smartphone-App erhältlich waren, generiert habe: So seien nur etwa zehn Prozent der Besucher direkt aus Leipzig gekommen, einzelne Gäste habe man unter anderem sogar aus Österreich, der Schweiz und Schweden begrüßen können.

Für die YouTuber, die im Anschluss von "unglaublicher Stimmung" (Jonas Falk), einem "Fest" (Jonah Plank) und einem "verrückten Gefühl" (Felix Bahlinger) sprachen, markierte die Chance, ihr Werk in einem vollbesetzten Kinosaal zu zeigen, ein veritables Happy-End. Denn schon im Dezember 2020 hatte man geplant, einen Vorgängerfilm in Kooperation mit Cinemao im Rahmen einer Roadshow durch fünf deutsche Großstädte und Wien zu zeigen - die Pandemie machte dem aber einen Strich durch die Rechnung.

Individuelle Kinoerlebnisse zu verwirklichen, ist Ziel von Cineamo. So bietet das Start-up Kinofans die Möglichkeit, Kinosäle für einen Wunschfilm, Gaming oder andere Ideen zu buchen - oder aber - wie in diesem Fall - Kooperationspartnern die Möglichkeit, entsprechende Events aufzusetzen. Die Nutzung von Cineamo ist für Kinos, Filmverleiher und Besucher grundsätzlich kostenfrei, wobei seit Kurzem bei tatsächlich durchgeführter Buchung eines privaten Kinoevents für das jeweilige Haus eine Provision in Höhe von fünf Prozent für Cineamo anfällt. Nach eigenen Angaben wurden über Cineamo seit Anfang 2020 rund 2500 Eventanfragen erstellt und "viele hundert Events" tatsächlich umgesetzt,

Kersten Neubert von Cineamo jedenfalls zieht nach der Aktion im Cineplex Leipzig folgendes Fazit: "Viele herausragende Filmemacher produzieren außergewöhnlichen Content für Youtube. Wir sind begeistert, dass wir mit Felix, Jonas und Jonah einen Teil davon auf die große Leinwand bringen konnten. Denn dieser Film gehört genau dorthin. Wir hoffen, es folgen weitere spannende Events."