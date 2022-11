Wiebke Andresen verstärkt Nordfilm-Geschäftsführung

Wiebke Andresen wird künftig neben Kerstin Ramcke als Geschäftsführerin der Produktionsfirma Nordfilm fungieren. Wie die Tochterfirma der Studio Hamburg Production Group, zu deren Produktionen u.a. der Kieler, Hamburger und Göttinger "Tatort" zählen, heute mitteilt, wird Andresen dort künftig u.a. die Entwicklung und Akquise neuer Formate, den Ausbau der Koproduktionstätigkeit sowie zusammen mit Ramcke den strategischen Ausbau des Unternehmens verantworten.

Wiebke Andresen arbeitete seit 2006 zunächst für den Delphi Filmverleih und nach dessen Übernahme durch DCM für DCM, wo sie zuletzt als Director of Acquisitions für den nationalen und internationalen Filmeinkauf sowie den Koproduktionsbereich verantwortlich war.

"Wer DCM gut kennt, weiß, welch zentrale Rolle Wiebke Andresen in der Entwicklung unseres Verleihs eingenommen hat. Wir blicken mit größter Freude und Dankbarkeit zurück auf wunderbare Jahre: Auf Filme, die kommerzielle Erfolge geworden sind genauso wie auf Filme, von denen wir gehofft hatten, dass sie es werden würden. Wir sind stolz auf diesen Karriereschritt und freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit in dieser neuen Konstellation", kommentiert Dario Suter, Mitgründer und Geschäftsführer von DCM, Andresens Weggang.

Michael Lehmann, Vorsitzender Geschäftsführer der Studio Hamburg Production Group und Nordfilm-Geschäftsführerin Kerstin Ramcke betonen in einer gemeinsamen Stellungnahme: "Wir sind sehr glücklich, dass Wiebke Andresen ab sofort zum Führungsteam der Nordfilm gehört. Ihre Erfahrung auf Produktions- sowie Verleih- und Distributionsseite prädestiniert sie für den neuen Job. Mit DCM und Wiebke Andresen verbindet uns eine langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit, die wir zuletzt bei unserem Kinofilm 'Lindenberg' unter Beweis stellen konnten. Daher wissen wir, dass sie neben der fachlichen Expertise auch menschlich hervorragend zu unserem Unternehmen passt."

Wiebke Andresen selbst sagt: "Ich liebe das Aufspüren und Entwickeln von besonderen Geschichten und habe dabei immer das Publikum im Blick. Diese Kompetenz konnte ich bei DCM zielgerichtet einsetzen und in einem vertrauensvollen Umfeld schärfen. Ich danke Dario Suter, Christoph Daniel, Marc Schmidheiny und Joel Brandeis für ihr langjähriges Vertrauen in meine Arbeit und den Freiraum, miteinander zu wachsen. Ich wünsche DCM weiterhin viel Erfolg und freue mich auf gemeinsame Projekte in neuer Konstellation. Studio Hamburg steht seit Jahrzehnten für eine breite Auswahl von Stoffen, hochwertige Umsetzung und herausragendes Talent. Mit Michael Lehmann verbindet DCM seit Jahren eine berufliche Freundschaft und besonders schätze ich seine Begeisterungsfähigkeit für einzigartige Geschichten. Ich freue mich riesig, dass ich zukünftig als zweite Geschäftsführerin der Nordfilm zum Team der Studio Hamburg Production Group gehöre und den Weg in die Zukunft mitgestalten kann."