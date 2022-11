FIRST LOOK: Frauke Finsterwalders "Sisi und ich"

DCM hat jetzt den 16. März 2023 als Starttermin für Frauke Finsterwalders Sisi und ich" festgelegt und ein erstes Szenenbild veröffentlicht, das die beiden Hauptdarstellerinnen Susanne Wolff und Sandra Hüller zeigt.

Wolff spielt die Kaiserin Sisi, die in der letzten Phase ihres Lebens angekommen ist und in einer adeligen Kommune in Griechenland ein Leben voller Freiheit führt, in dem weder ihr Mann Kaiser Franz Joseph noch ihre Kinder eine Rolle spielen. Stets an ihrer Seite: die von Hüller gespielte Gräfin Irma. Die beiden reisen rund um die Welt und eines Tages verliebt sich Irma in Sisi. Ein Leben, das immer so weiter gehen könnte, wäre Sisi nicht Kaiserin. Den beiden bleibt nur eine Ausweg, der sie für immer miteinander verbinden wird.

In weiteren Rollen sind in der Produktion von Walker + Worm Film (Produzenten: Philipp Worm, Tobias Walker) in Koproduktion mit C-Films (Koproduzentin: Anne Walser) und Dor Film (Koproduzent: Danny Krausz) u.a. Georg Friedrich, Stefan Kurt, Tom Rhys Harries, Markus Schleinzer, Sophie Hutter, Angela Winkler, Maresi Riegner, Sibylle Canonica und Johanna Wokalek zu sehen.

Fördermittel gab es vom DFFF, der Film- und Medienstiftung NRW, dem FFF Bayern, der BKM, der FFA, dem Medienboard Berlin-Brandenburg, dem Bayerischen Bankenfonds, der Zürcher Filmstiftung, dem Bundesamt für Kultur, FISA - Filmstandort Austria, dem Filmfonds Wien, dem Österreichischen Filminstitut und der Malta Film Commission.