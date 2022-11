Aus für "Fluch der Karibik"-Spinoff

Das seit Ende Juni 2020 geplante Spinoff zum "Fluch der Karibik"-Franchise wird es wohl nicht geben. Wie Margot Robbie, die für eine der Hauptrollen vorgesehen war, jetzt in einem Interview mit der Zeitschrift Vanity Fair erklärte, habe Disney jetzt den Stecker gezogen: "Wir hatten die Idee und wir haben vor Jahren daran gearbeitet, eine etwas andere Geschichte mit überwiegend - nicht komplett - weiblichen Darstellerinnen zu haben, von der wir gedacht haben, dass sie richtig cool werden würde, aber ich denke, sie wollen sie nicht mehr machen."

Als Drehbuchautorin hatte bereits Christina Hodson festgestanden, die u.a. auch das Drehbuch zu Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn" mit Robbie in der Hauptrolle geliefert hatte.

Aktuell ist Margot Robbie in dem historischen Krimi Amsterdam" in den deutschen Kinos zu sehen.