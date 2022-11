Zweite "Sisi"-Staffel kommt fix nach Weihnachten zu RTL

Das ist eine echte Event-Programmierung über alle Ausspielwege hinweg: Vor und nach Weihnachten können RTL+-, Vox- und RTL-Zuschauerinnen und -Zuschauer der omnipräsenten Serie "Sisi" nicht entkommen. Los geht es am 16. Dezember mit der brandneuen zweiten Staffel mit Dominique Devenport als Kaiserin Sisi und Jannik Schümann als Kaiser Franz Joseph I. auf der Streaming-Plattform RTL+. Die sechs Episoden gibt es dann komplett zum Abruf.

Am 16. und 17. Dezember zeigt der Sender Vox wiederum zur Einstimmung noch einmal die erste Staffel mit je drei Folgen an einem Abend zur Primetime. RTL Deutschland lässt nicht viel Zeit zwischen dem exklusiven Streaming-Start und der Free-TV-Premiere der zweiten Staffel verstreichen, sondern programmiert die neuesten Folgen dann bereits am 27. und 28. Dezember zur besten Sendezeit in Dreier-Blocks auf RTL.

Zur Handlung: In Staffel zwei schenkt Sisi ihrem Franz endlich einen Thronfolger. Eigentlich sollte die Geburt ihres Sohnes das Glück des Kaiserpaares perfekt machen. Stattdessen ist es der Anstoß für Machtkämpfe in Europa: Bismarck droht damit, Österreich in einen neuen Krieg zu treiben. Sisi versucht mit aller Kraft, für ihren Mann und ihr Volk da zu sein. Persönliches Glück scheint der Kaiserin hingegen nicht vergönnt: Sisis Leben bleibt das eines Vogels im goldenen Käfig.

Die zweite Staffel der Event-Serie wurde produziert von Story House Pictures. Produzenten sind Andreas Gutzeit und Jens Freels. Beta Film hat den Weltvertrieb. Die Drehbücher schrieben Elena Hell, Robert Krause und Svenja Rasocha. Als Headautoren zeichnen Robert Krause und Andreas Gutzeit verantwortlich. Regie führen Miguel Alexandre und Sven Bohse. Die verantwortliche Redakteurin bei RTL Deutschland ist Nadja Malkewitz, Sylke Poensgen ist Executive Producer, unter der Leitung von Hauke Bartel.