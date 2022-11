Einschaltquoten: Zuschauerzuwachs zum Abschied von Frank Plasberg

Seit 2001 moderierte Frank Plasberg den Polittalk "Hart aber fair", zunächst im WDR, dann im Ersten. Seine letzte Sendung sahen gestern fast doppelt so viele Zuschauer wie die in der Vorwoche.

3,59 Mio. Zuschauer (MA: 13,7 Prozent) sahen gestern Abend im Ersten die letzte Ausgabe des Polittalks "Hart aber fair" mit Frank Plasberg, der diesen seit 2001 - zunächst im WDR, dann im Ersten - moderiert hatte; das sind gut 1,6 Mio. Zuschauer und sechs Prozentpunkte mehr als bei der "Hart aber fair"-Ausgabe in der Vorwoche. Zuvor war die Reportage "Thomas Hitzelsperger: Katar - warum nur?" gestern Abend nach der "Tagesschau" (5,06 Mio. Zuschauer / MA: 18,4 Prozent) auf 3,94 Mio. Zuschauer (MA: 13,9 Prozent) gekommen. Im ZDF sahen gestern Abend 4,7 Mio. Zuschauer (MA: 16,9 Prozent) das von Relevant Film produzierte, u.a. mit dem Bernd Burgemeister Preis ausgezeichnete Drama So laut du kannst".

Der Primetimesieg bei den 14- bis 49-Jährigen ging gestern nicht wie in der Vorwoche an die RTL-Landwirtebrautschau "Bauer sucht Frau", die mit 13,1 Prozent gut eineinhalb Prozentpunkte unter ihrem Vorwochenwert lag, sondern an die ARD-Reportage "Thomas Hitzelsperger: Katar - warum nur?" (15,5 Prozent). "Hart aber fair" kam im Anschluss daran auf 10,6 Prozent, für den ZDF-Montagsfilm "So laut du kannst" standen in dieser Zielgruppe 6,9 Prozent zu Buche.

Auf exakt zehn Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen kam gestern das Sat1-Datingformat "Hochzeit auf den ersten Blick", das damit im Vergleich zur Vorwoche gut eineinhalb Prozentpunkte zulegen konnte. Schwestersender ProSieben bestritt den gestrigen Abend komplett mit den Simpsons"; zu Beginn der Primetime stand ein 14/49-Marktanteil von 5,9 Prozent zu Buche.

Diesen Wert konnte die Vox-Auswanderer-Doku-Soap "Goodbye Deutschland" (6,2 Prozent) ebenso toppen wie der Actionklassiker Demolition Man" (6,1 Prozent) bei Kabel eins.