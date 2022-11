ProSiebenSat.1 bestätigt niedrigere Jahresprognose

Mit der Bekanntgabe der Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2022 hat ProSiebenSat1 heute die bereits Ende Oktober gesenkte Prognose für das Gesamtjahr 2022 bestätigt.

So sei mit einem Jahresumsatz von 4,15 Mrd. Euro und einem adjusted Ebitda von rund 650 Mio. Euro auszugehen. Die letzten Prognosen davor hatten bei einem Umsatz von rund 4,375 Mrd. Euro (+/- 75 Mio. Euro) und einem adjusted EBITDA von 780 Mio. Euro (+/- 25 Mio. Euro) ausgegangen. Mittel- bis langfristig strebe man aber weiterhin eine jährliche Umsatzsteigerung von vier bis fünf Prozent an.

Als Gründe für die aktuell defensivere Prognose nennt der Konzern u.a. negative Konsolidierungseffekte aus der vollständigen Übernahme der Streamingplattform Joyn und einen zu erwartenden Rückgang der Werbeerlöse in der DACH-Region im vierten Quartal um 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Insgesamt werde man bei den Werbeeinnahmen in diesem Jahr um sieben Prozent unter dem Wert des Vorjahres liegen.

Im dritten Quartal 2022 hatte ProSiebenSat.1 einen Umsatz von 921 Mio. Euro erzielt und damit um 13 Prozent unter dem vergleichbaren Vorjahreswert gelegen gehabt. Maßgeblich beeinflusst worden sei diese Entwicklung durch das " makroökonomische Umfeld in der DACH-Region", das durch hohe Inflation und zunehmende Konsumzurückhaltung geprägt gewesen sei. Dies habe sich insbesondere auf die dem Segment Commerce & Ventures zugeordneten Unternehmen der NuCom Group ausgewirkt, deren Angebote im dritten Quartal von den Endkunden geringer genutzt worden seien. Hier ging der Außenumsatz im Jahresvergleich im dritten Quartal um 14 Prozent auf 170 Mio. Euro zurück.

Im Segment Entertainment lag der Außenumsatz mit 621 Mio Euro einen um 15 Prozent unter dem des Vorjahresquartals. Neben geringeren Werbeeinnahmen machten sich hier Entkonsolidierungseffekte durch den Verkauf des Filmvertriebs Gravitas Ventures und des US-Produktionsgeschäfts Red Arrow Studios bemerkbar.

Einen gleichbleibenden Quartalsumsatz von 129 Mio. Euro erzielte das Segment Dating & Video.

Ralf Peter Gierig, Vorstandsmitglied und Finanzvorstand der ProSiebenSat.1 Media SE, erklärte anlässlich der Bekanntgabe der endgültigen Quartalszahlen: "Das Marktumfeld hat sich im Jahresverlauf durch Inflation, Energiepreiskrise und Konsumzurückhaltung immer weiter eingetrübt. Gerade in diesen Zeiten treiben wir unsere Transformation konsequent voran. Wir investieren in die digitale Zukunft unserer Gruppe. So sind wir sehr gut positioniert, um als frühzyklisches Unternehmen von einer wirtschaftlichen Erholung insbesondere im Werbemarkt unmittelbar profitieren zu können. Genau deshalb war die vollständige Übernahme der Streaming-Plattform Joyn der richtige Schritt. Sie spielt in unserer digitalen Entertainment-Strategie eine zentrale Rolle. Unser Ziel ist es, Joyn zur größten, frei zugänglichen Streaming-Plattform für Premium-Videoinhalte im deutschsprachigen Raum zu entwickeln, unser digitales Ökosystem weiter auszubauen und so zusätzliche Möglichkeiten der Monetarisierung zu schaffen. Wir sind überzeugt, mit dieser Strategie den richtigen Weg zu gehen."

In den ersten neun Monaten des Jahres 2022 ging der Konzernumsatz von ProSiebenSat.1 um vier Prozent auf 2,93 Mrd. Euro zurück, das adjusted Ebitda lag mit 407 Mio. Euro um 13 Prozent unter dem des Vorjahreszeitraums.