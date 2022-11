Morten Tyldum inszeniert Biopic über Gamer Mats Steen

Nach einem Drehbuch von Kyle Killen wird Morten Tyldum "Ibelin", ein Biopic über den norwegischen Gamer Mats Steen inszenieren. Das berichten US-Medien. Steen war an Duchenne Muskeldystrophie erkrankt und im Jahr 2014 im Alter von 25 Jahren verstorben.

In der Community rund um das Multiplayer-Rollenspiel "World of Warcraft" hatte Steen, der aufgrund seiner Erkrankung im Haus seiner Eltern ein isoliertes Leben lebte, unter dem Nickname Ibelin, große Bekanntheit und Beliebtheit erlangt. Das zeigte sich am Tag seiner Beerdigung in Oslo, als ihn Menschen aus ganz Europa mit herzerwärmenden Worten in Sozialen Medien würdigten.

Die Produktion übernimmt Tyldum zusammen mit Guri Neby mit ihrer gemeinsamen Firma zusammen mit den Produzenten des Oscargewinners CODA", Philippe Rousselet und Fabrice Gianfermi von Vendome Pictures.

Weitere Details zu dem Projekt sind nicht bekannt.

Der norwegische Regisseur Morten Tyldum war zuletzt 2016 mit der SciFi-Romanze "Passengers" in den deutschen Kinos vertreten gewesen.