Leonine-Staffel 2023: Große Namen, todsichere Hits

Als Leonine Anfang 2020 mit dem Hit Knives Out" offiziell an den Start ging und auf Anhieb einen Millionenhit in den deutschen Kinos landete, war nicht abzusehen, dass der Anfang so schwer sein würde: Kaum hatte der neue Verleih von Fred Kogel die Arbeit so richtig aufgenommen, wurde er von Covid schon wieder ausgebremst. Was Leonine indes nicht abhielt, die Kinos nach Möglichkeit mit attraktivem Produkt auszustatten. Mit Die Schule der magischen Tiere" landete der Verleih 2021 erstmals den erfolgreichsten den deutschen Film des Jahres mit 1,8 Mio. Besuchern - eine Leistung, die nun in diesem Jahr mit der Fortsetzung wiederholt wurde mit Die Schule der magischen Tiere 2": 2,12 Mio. Tickets wurden bisher gelöst für den Film von Sven Unterwaldt, und dabei befindet sich der Blockbuster nach den Büchern von Margit Auer nach dem siebten Wochenende unverändert in den Top five. Soll heißen: Da ist noch einige Luft nach oben.

Weshalb der große Knaller bei der Jahresende-Präsentation der kommenden Verleihstaffel mit Fokus auf 2023 nicht nur die Bekanntgabe ist, dass der bereits angekündigte Die Schule der magischen Tiere 3", wieder inszeniert von Unterwaldt, nach einer einjährigen Pause am 3. Oktober 2024 anlaufen wird. Sondern dass auch ein vierter Teil bereits in der Mache ist und bereits einen Starttermin hat: "Die Schule der magischen Tiere 4" wird am 2. Oktober 2025 in die Kinos kommen.

Man muss aber nicht erst weit in die Zukunft schweifen, um Hits zu finden im kommenden Leonine-Angebot. Das neue Kinojahr beginnt für die Münchner bereits am 5. Januar mit dem neuen Film von Guy Ritchie, die mit Operation Fortune" nach dem kultisch verehrten The Gentlemen" bereits die zweite Arbeit des britischen Meisterregisseurs ("Sherlock Holmes", "Aladdin") in die Kinos bringen. Jason Statham und Hugh Grant, Josh Hartnett und Aubrey Plaza spielen die Hauptrollen in der temporeichen Actionkomödie voller Überraschungen. Sichere Lacher bietet im Anschluss am 19. Januar auch die turbulente Romantic Comedy Shotgun Wedding" mit Jennifer Lopez und Josh Duhamel sowie Lenny Kravitz und die seit White Lotus" wieder schwer angesagte Jennifer Coolidge. Ein sicherer Oscarkandidat ist indes "The Son", der zweite Film des gefeierten französischen Theaterregisseurs Florian Zeller nach seinem Oscarhit The Father", in dem Hugh Jackman an der Seite von Laura Dern, Vanessa Kirby und Anthony Hopkins zu großer, naja, Oscarform aufläuft, was die enthusiastischen Kritiken aus den Herbstfestivals unterstreichen. Am 9. Februar kehrt ein legendärer Gallier auf die Leinwand zurück: Asterix & Obelix im Reich der Mitte" mit Guillaume Canet und Gilles Lellouche ist endlich wieder ein großer Realfilm mit den immer populären Comicfiguren von René Goscinny. Für einen Gastauftritt schaut Fußball-Enfant-Terrible Zlatan Ibrahimovic in seiner ersten Filmrolle vorbei.

Danach heißt es Action. Erst nimmt es Gerard Butler in "Plane" ab 23. Februar nach einer Flugzeugnotlandung auf Feindesgebiet mit gefährlichen Rebellen auf - Lilly Krug ist in einer Nebenrolle zu sehen. Dann kommt das Großereignis, auf das die weltweite Fangemeinde längst mit Spannung wartet: Keanu Reeves ist zurück in John Wick: Kapitel 4", wieder ein Actionereignis, das neue Maßstäbe setzt - wie bereits die Vorgänger. Nachdem sich die Besucherzahlen mit jedem neuen Film stets gesteigert haben ("Kapitel 3" kam auf 1,2 Mio. verkaufte Kinotickets), erwartet man sich wohl zurecht einen Frühjahrs-Blockbuster. Im Anschluss gibt es etwas für Fans von Filmen wie die "After"-Reihe: Beautiful Disaster" wird das jugendliche Publikum abholen. Für die ganze Familie ist dann ab 18. Mai Lassie - Ein neues Abenteuer", die Fortsetzung von Lassie - Eine abenteuerliche Reise", wieder inszeniert von Hanno Olderdissen. Und in About My Father" zeigt Robert De Niro ab 25. Mai einmal mehr von seiner lustigsten "Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich"-Seite. Und dann geht es mit Action der Sonderklasse auch schon in den Herbst: Jason Statham, Sylvester Stallone, Tony Jaa und Dolph Lundgren sind ab 21. September zurück mit ihrem vierten Einsatz als "The Expendables", diesmal unterstützt von Megan Fox, Curtis "50 Cents" Jackson und Andy Garcia.

Drei große deutsche Produktionen bilden aktuell den Abschluss des Programms von Leonine für 2023. Marc Rothemund hat nach einem Drehbuch von HaRiBo-Autor Richard Kropf Wochenendrebellen" mit Florian David Fitz, Aylin Tezel und Newcomer Cecilio Andresen inszeniert, wie Dieses bescheuerte Herz", Rothemunds größter Hit bislang, eine warmherzige Geschichte nach realem Vorbild, diesmal über einen Vater, der um und für seinen autistischen Sohn kämpft. Start ist 28. September. Erich Kästner kehrt zurück mit einer aufwändigen Neuverfilmung von "Das fliegende Klassenzimmer", eine Produktion der UFA Fiction zusammen mit Leonine Studios, in der Carolina Hellsgård die zeitlose Geschichte mit Stars wie Tom Schilling und Trystan Pütter auf den heutigen Stand der Dinge bringt. Und dann schließt Blockbuster-Regisseur Simon Verhoeven am 21. Dezember das Kinojahr ab mit "Girl You Know It's True", ein internationales Biopic über die unglaubliche Erfolgsgeschichte des Popduos Milli Vanilli, produziert wie stets von Quirin Berg und Max Wiedemann. Nachdem Verhoeven bereits zweimal den erfolgreichsten deutschen Film des Jahres abgeliefert hat, 2016 mit Willkommen bei den Hartmanns" und 2020 mit Nightlife", lässt sich überwältigendes Publikumskino vom Feinsten erhoffen.

Die Leonine-Kinohighlights 2023 im Überblick:

05.01.2023 "Operation Fortune"

19.01.2023 "Shotgun Wedding"

26.01.2023 "The Son"

09.02.2023 "Asterix & Obelix im Reich der Mitte"

23.02.2023 "Plane"

23.03.2023 "John Wick: Kapitel 4"

TBA "Beautiful Disaster"

18.05.2023 "Lassie - Ein neues Abenteuer"

25.05.2023 "About My Father"

21.09.2023 "The Expendables 4"

28.09.2023 "Wochenendrebellen"

12.10.2023 "Das fliegende Klassenzimmer"

21.12.2023 "Girl You Know It's True"

03.10.2024 "Die Schule der magischen Tiere 3"

02.10.2025 "Die Schule der magischen Tiere 4"