Diese Serien und Filme bietet Paramount+ zum Dezember-Launch

Am 8. Dezember startet der neue Streamingdienst Paramount+ in Deutschland, Österreich und der Schweiz für eine monatliche Abo-Gebühr von 7,99 Euro. Bei den Highlights zum Start zeigt sich, dass Paramount Global nicht gleich alle seine Spitzenserien wie "The Offer" oder "Tulsa King" auf einmal raushaut. Denn die befinden sich noch nicht unter den nun genannten Highlights im Dezember-Aufgebot.

Zum anderen setzt der Streamingdienst bei seinen neuesten Formaten wie dem gehypten "Star Trek: Strange New Worlds" auf einen wöchentlichen Veröffentlichungsrhythmus, um die Nutzer offensichtlich länger dabei zu halten. Zudem ist aktuell noch nicht klar, wann genau der Kino-Blockbuster "Top Gun: Maverick" auf Paramount+ starten wird, von dem es zuerst nur hieß, dass er noch dieses Jahr an den Start ginge. Das genaue Datum soll noch bekannt gegeben werden.

Von "Star Trek: Strange New Worlds" gibt es immerhin wöchentlich zwei Episoden ab 8. Dezember. Das gilt vom Rhythmus auch für die Sci-Fi-Serie "The Man Who Fell to Earth". Auch das Serien-Remake des modernen schwedischen Horror-Klassikers "Let the Right One In" erscheint ab 29. Dezember wöchentlich mit Doppelfolgen. Die Horrorserie "Evil" von CBS Studios schließt sich ebenfalls dem Wochenrhythmus an.

Andere Serien wie das "Yellowstone"-Prequel "1883" gibt es dagegen direkt komplett mit allen zehn Episoden. Das gilt auch für "Billy the Kid", "Mayor of Kingstown", "From" oder am 22. Dezember zum Beispiel für das erste deutsche Serien-Original "Der Scheich" von Dani Levy. Auch die ehemalige Nickelodeon-Serie "Spotlight" von der UFA ist in ihrer sechsten neuen Staffel direkt zum Launch in Gänze verfügbar.

Es gibt Showtime-Formate wie "Yellowjackets" und "Halo", die in Deutschland schon auf Sky und Wow zu sehen waren, weil es zum Zeitpunkt des Starts noch kein Paramount+ in Deutschland gab. Aber die zweite Staffel von der Emmy-prämierten Serie "Yellowjackets" gibt es dann exklusiv hier, auch wenn noch kein genaues Startdatum feststeht. Wobei es bekanntlich auch die Kooperation zwischen Sky und Paramount Global für das Streaming-Angebot im Cinema-Paket gibt.

Bei den Filmen startet mit dem Launch am 8. Dezember "Scream 5", "Sonic the Hedgehog 2" und "Rumble", "The Lost City" kommt am 19. Dezember hinzu. Zudem läuft auch die deutsche Doku "Die Unbeugsamen" ab 14. Dezember. Obendrauf packt Paramount+ noch Evergreens wie die Serien "Paw Patrol" und "South Park".