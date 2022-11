Französische Oscarhoffnung triumphiert in Sevilla

Nach dem Großen Preis der Jury in Venedig hat Alice Diops Saint Omer" einen weiteren Preis gewonnen. Zum Abschluss des Filmfestivals in Sevilla wurde die französische Auslandsoscareinreichung am Samstag mit dem Golden Giraldillo als bester Film des Festivals ausgezeichnet. Der Große Preis der Jury ging ex aequo an Lukas Dhonts belgische Oscareinreichung "Close", der schon in Cannes mit dem Großen Preis der Jury ausgezeichnet worden war, und Joao Pedro Rodrigues' Irrlicht".

Die Darstellerpreise des Filmfestivals in Sevilla gingen an Eden Dambrine für seine Rolle in "Close" und Zahra Amir Ebrahimi für ihre Rolle in der deutschen Koproduktion Holy Spider". Als bester Regisseur wurde Pietro Marcello für seinen dritten Kinofilm "Scarlet" ausgezeichnet, als für die beste Kamera Mauro Herce für eine Arbeit an Santiago Fillolls "Matadero".

Das Festivalpublikum kürte Georgia Oakleys Debütfilm "Blue Jean" und Tori et Lokita", für den die Dardenne-Brüder in Cannes einen einmalig vergebenen Sonderpreis erhalten hatten, zu seinen Favoriten.