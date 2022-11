Boxoffice China: Wachablösung

Mit einem Anteil von fast 70 Prozent am Gesamtboxoffice hat sich der heimische Crime-Thriller "The Tipping Point" an seinem Startwochenende an die Spitze der chinesischen Kinocharts gesetzt.

Mit einem Einspiel von 8,8 Mio. Dollar hat sich der heimische Crimethriller "The Tipping Point" des aus Hongkong stammenden Regisseurs David Lam an seinem Startwochenende an die Spitze der chinesischen Kinocharts gesetzt. Angaben von Artesan Gateway zufolge entspricht dies einem Anteil von 69 Prozent am Gesamtboxoffice des Wochenendes.

Die Geschichte um einen Polizisten, der bei den Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Tod einer Schülerin, die von einem Gebäude gefallen war, Korruption im großen Stile auf die Spur kommt, löste den Spitzenreiter der vergangenen Wochen, "Homecoming", ab, der nach einem Wochenendeinspiel von 2,4 Mio. Dollar insgesamt seit seinem Start Ende September 215 Mio. Dollar eingespielt hat. Platz drei belegte das Vater-Sohn-Drama "Give Me Five" (WE: 1,1 Mio. Dollar; gesamt: 74,3 Mio. Dollar).

Mit einem Gesamteinspiel von 3,9 Mrd. Dollar liegt das Boxoffice in China aktuell nach Berechnungen von Artisan Gateway rund 35 Prozent unter dem vergleichbaren Wert des Vorjahres.