Stimmungsbild der filmtechnischen Dienstleister deutlich eingetrübt

Schon das erstmals in diesem Jahr vorgelegte "Frühjahrsbarometer" des VTFF hatte ein Schlaglicht auf die Sorgen der filmtechnischen Dienstleister geworfen (wir berichteten) - und die nun anlässlich dessen Hauptversammlung Ende vergangner Woche vorgestellten Ergebnisse der jüngsten Mitgliederumfrage zeichnen das Bild einer noch angespannteren Lage. Nicht umsonst überschreibt der Verband seine Mitteilung zum "Herbstbarometer" mit dem Satz "Dienstleister der Film- und Fernsehbranche im Sog der Rezession". Weiter heißt es: "Auch die Mitglieder des Verbandes technischer Betriebe für Film und Fernsehen können sich der allgemeinen Krisenstimmung nicht entziehen." Und: "Die Dauerkrise sowie die Angst vor einer Rezession haben die Stimmung der Unternehmen aus dem Bereichen Außenübertragung, Kamera- und Lichtverleih, Ton-/Studio sowie Postproduktion/VFX noch einmal deutlich eingetrübt."

Wie sich dies konkret ausdrückt? Nach Darstellung des Verbandes erwarten 70 Prozent der Umfrageteilnehmer im kommenden Jahr keine Wachstumsimpulse, was entweder die Erwartung stagnierender oder sogar sinkender Umsätze umfasst. Eine konkretere Aufschlüsselung stellte der Verband auch auf Nachfrage nicht zur Verfügung. Bei der Entwicklung der Umsatzrenditen fallen die Erwartungen (wie schon im Rahmen des Frühjahrsbarometers) noch verhaltener als bei jener der Umsätze aus. Hatten bei der Frühjahrsbefragung noch 34,6 Prozent der Teilnehmer eine leicht bis mäßig steigende Umsatzrendite erwartet (7,7 Prozent eine "signifikant steigende", ein entsprechender Vergleichswert wurde diesmal nicht kommuniziert; sofern diese Möglichkeit abgefragt wurde, müsste der Anteil - ausgehend von der Addition der anderen Antwortmöglichkeiten - aber bei glatten null Prozent gelegen haben), sank dieser Wert für den Blick auf die kommenden Monate auf gerade einmal 16 Prozent. 41 Prozent richten sich auf eine Stagnation ein (Frühjahr: 30,8 Prozent). Und wo bei der vorangegangenen Erhebung noch 25,7 Prozent sinkende Renditen erwarteten, sind es nun ganze 43 Prozent.

Die (weitere) Eintrübung der Stimmung drückt sich auch darin aus, dass nur gut die Hälfte (56 Prozent) der Unternehmen bei der jüngsten Befragung angaben, dass das noch laufende Jahr ihren Erwartungen entspreche. Die aktuelle Umsatzrendite jedenfalls wurde nur von sechs Prozent als "optimal" bewertet, von 44 Prozent als "befriedigend" - aber von ganzen 50 Prozent als "verbesserungswürdig".

Die größten Probleme sehen die technisch-kreativen Dienstleister im Arbeits- und auf dem Energiemarkt auf sich zukommen, gegenüber dem Frühjahr hat sich gerade hier die Stimmung deutlich verschlechtert. So hatten damals noch 57,7 Prozent der Umfrageteilnehmer (bei möglichen Mehrfachnennungen) "fehlende Fachkräfte" als Wachstumshindernis identifiziert - jetzt sind es ganze 84 Prozent. Und wo "höhere Energiepreise" vor sechs Monaten zwar auch schon gut ein Drittel der Umfrageteilnehmer (34,6 Prozent) bewegten, sind es nun 66 Prozent, die höhere Energiepreise (oder sogar etwaige Versorgungsbeschränkungen) als eine zentrale Herausforderung betrachten.

Gerade letztere Sorge spiegelt sich natürlich auch im hohen Anteil jener, die einen (noch) höheren Kostendruck erwarten: ganze 69 Prozent. Dementsprechend fällt auch der Appell von VTFF-Geschäftsführer Achim Rohnke aus: "Bei Sendern und Produzenten muss dringend ein Bewusstseinswandel einsetzen. Der Anteil der technisch-kreativen Dienstleister an der Wertschöpfung der Branche muss unbedingt steigen, damit sie durch die Krise kommen. Sie sind nicht die Lastesel der Branche, denen man immer höhere Kosten aufladen kann. Dies würde eine Abwärtsspirale in Gang setzen", so seine dringende Mahnung.

Im internationalen Vergleich wiederum sehen 41 Prozent der VTFF-Mitglieder den Film- und Fernsehstandort Deutschland zurückfallen. 34 Prozent erlauben sich dazu (noch) kein Urteil, nur 25 Prozent sehen die Gefahr nicht. Der VTFF jedenfalls adressiert ein solches Szenario nicht zuletzt im Rahmen der Debatte um eine Neuaufstellung der Filmförderung regelmäßig und hatte erst vor kurzem (wieder) vor einem "Brain Drain" Richtung Ausland und einem Absinken der deutschen Film- und Fernsehindustrie ins Mittelmaß gewarnt. So oder so: Nach Angaben des Verbands rechnet derzeit die Hälfte der Mitglieder mit einer Konsolidierung des Sektors und damit einem Absinken der Anzahl der Dienstleister in der TV- und Filmbranche innerhalb der kommenden drei Jahre.

Zugenommen haben allerdings nicht nur die Sorgen; gestiegen ist tatsächlich auch die Bereitschaft der Dienstleister, das "Green Shooting" voranzutreiben - und das trotz "der schwierigen Situation und ernüchternder Aussichten", wie es der VTFF formuliert. Zwar lag der Anteil der Unternehmen, die erklärt hatten, sehr wahrscheinlich gezielt in diesen Bereich investieren zu wollen, schon beim Frühjahrsbarometer bei gut 65 Prozent; jetzt aber sind es sogar 68 Prozent, die solche Maßnahmen 2023 "auf jeden Fall oder sehr wahrscheinlich" durchführen und u.a. in erneuerbare Energien, alternative Antriebe oder digitale Workflows investieren wollen.

"Das ist ein klares Signal der technisch-kreativen Dienstleister, durch Innovation in grüne Technologie die Modernisierung der Branche voranzubringen. Die Transformation zum nachhaltigen Produzieren hat begonnen", erklärt dazu Rohnke.

Tatsächlich begleitet der Verband diesen Prozess unter anderem auch im Rahmen der kommenden: So wird der VTFF am 20. Februar 2023 die Messe "VTFF Green Tec Day" organisieren und in diesem Rahmen grüne Technologien für die Film- und Fernsehindustrie präsentieren.