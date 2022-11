REVIEW STREAMING/TV: Orkun Erteners ZDF-Serie "Neuland"

Mit der horizontal erzählten Crime-Serie "KDD" waren Orkun Ertener und die Odeon ihrer Zeit weit voraus. Nun starten sie wieder im ZDF einen neuen gemeinsamen Ablauf mit "Neuland" - für BF-Rezensent Tilmann P. Gangloff ein "faszinierendes Sittengemälde", inszeniert von Jens Wischnewski. Die Serie ist startet heute in der ZDF-Mediathek und wird ab dem 27. Dezember linear ausgestrahlt.

Orkun Erteners prominent besetzte Drama-Serie "Neuland", eine Produktion von Odeon Fiction fürs ZDF, entwickelt sich zu einem faszinierenden Sittengemälde betuchter Kleinstadtfamilien

Eine Frau muss sich von einem Tag auf den anderen um ihre verwaisten Nichten kümmern: Geschichten dieser Art hat vor allem die ARD in den letzten Jahren oft erzählt. In der Regel waren es allerdings Männer, die sich auf tragikomische Weise einer ungewohnten Herausforderung stellen mussten, weil sie "Plötzlich Papa" (wahlweise auch Onkel oder Opa) wurden. Damit die Fallhöhe besonders hoch ist, handelte es sich gern um Lebenskünstler oder Partylöwen. Karen Holt ist das andere Extrem: Die Leiterin einer Feldjägerkompanie ist Berufssoldatin und meldet sich regelmäßig zu gefährlichen Auslandseinsätzen. Als ihre Schwester Alexandra spurlos verschwindet, muss sie notgedrungen in die alte Heimat zurückkehren.

Bis hierhin könnte sich "Neuland" ähnlich tragikomisch entwickeln wie die ARD-Pendants, zumal Franziska Hartmann, ohnehin Expertin für Grenzgängerinnen, die Tante mit einem eklatanten Mangel an Empathie ausstattet. Eine Krimivariante wäre ebenfalls möglich, schließlich stellt das Verschwinden von Alex ein echtes Rätsel dar. Grimme-Preisträger Orkun Ertener ("KDD") hat die Serie jedoch als realistisches Drama gestaltet. Das Schicksal von Alex rückt zudem zunehmend in den Hintergrund, denn die Schwester hat plötzlich ein ganz anderes Problem: Nach einer scheinbar typischen Schulhofprügelei droht einem syrischen Flüchtlingsjungen ein Schulverweis. Tatsächlich stellt sich raus, dass er Karens jüngerer Nichte Zoe beigestanden hat, denn die ist zuvor von einem Mitschüler auf bösartige Weise malträtiert worden. Bei ihrer Suche nach dem Grund für den üblen Angriff stößt Karen auf eine Mauer des Schweigens.

Zentrale Figuren neben der Majorin sind drei Mütter, die ebenfalls in das Ereignis verwickelt sind: Sarah (Mina Tander) ist die Elternvertreterin, Marie (Peri Baumeister) deren beste Freundin und Anke (Anneke Kim Sarnau) die Mutter des Jungen, der Zoe gewürgt hat. Als der Sohn der einflussreichen Verlegerin plötzlich als Unhold da steht, zieht sie alle Register, um den Vorfall unter den Teppich zu kehren. Drehbuchautor Ertener und Regisseur Jens Wischnewski betten diese Ereigniskette jedoch in einen größeren Rahmen, sodass sich "Neuland" mehr und mehr zu einem Sittengemälde entwickelt. Da die Rollen der Ehemänner mit Steve Windolf, Godehard Giese und Christian Erdmann ebenfalls sehr prägnant besetzt sind, bekommen die entsprechenden Szenen automatisch einen hohen Stellenwert.

Ertener hat die Umsetzung seiner vielschichtigen Geschichten maßgeblich begleitet und die sehr auf ihr Erscheinungsbild bedachte Sarah als konsequenten Gegenentwurf zu Karen gestaltet. Die Soldatin trägt am liebsten ihre Einsatzklamotten und kleidet sich ansonsten betont unweiblich; das ändert sich erst, als sie sich nach und nach mit ihrer unfreiwilligen Mutterrolle anfreundet. Obwohl die Frauenrollen gleichwertig sind, ist Karen die interessanteste Figur, denn sie bringt allerlei Vorgeschichten mit. Die einen reichen weit zurück in ihre Jugend, die anderen sind jüngeren Datums; gelegentliche Alptraum- und Erinnerungsfetzen deuten ebenso wie ihr offenkundiges Alkoholproblem auf ein Posttraumatisches Belastungssyndrom hin.

Trotz der diversen Spannungsherde hat Wischnewski die jeweils mit einem kleinen Knüller endenden Drehbücher vergleichsweise entspannt umgesetzt. Auf diese Weise bekommen die Ensemblemitglieder großen Spielraum. Selbst kleinere Rollen erhalten nicht zuletzt dank der namhaften Mitwirkenden (unter anderem Janek Rieke als Alex' Ex-Mann und André M Hennicke als ihr Partner in der Buchhandlung) einen besonderen Stellenwert. Die Kinder hat Wischnewski ebenfalls ausgezeichnet geführt. Vor allem Lene Oderich als ältere der beiden Töchter hat eine enorme Präsenz. Während sich ihre Schwester abkapselt, gibt die 15jährige Lea der Tante kräftig Kontra; ein positiver Schwangerschaftstest sorgt für weiteres Konfliktpotenzial.

Tilmann P. Gangloff