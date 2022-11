"Drei Winter" in Thessaloniki ausgezeichnet

Nach einer lobenden Erwähnung im Wettbewerb um den Silbernen Bären für eine herausragende künstlerische Leistung bei der Berlinale ist Michael Kochs Schweizer Oscarhoffnung Drei Winter" jetzt beim Thessaloniki Film Festival mit dem Silver Alexander Special Jury Award ausgezeichnet worden. Die Geschichte um ein in einem abgelegenen Schweizer Bergdorf lebendes Paar, dessen Beziehung durch die Diagnose eines Gehirntumors bei dem Mann auf eine harte Probe gestellt wird, startet am 15. Dezember in den deutschen Kinos.

Der Golden Alexander für den besten Film des Festivals ging in Thessaloniki an "Tengo Sueños Eleéctricos", für den Valentina Maurel in Locarno ebenso ausgezeichnet worden war wie die beiden Darsteller Daniela Marín Navarro und Reinaldo Amien Gutiérrez.

Mit dem Alexander in Bronze wurde auf dem Thessaloniki Film Festival Hayakawa Chie für Plan 75" ausgezeichnet, der in der Cannes-Nebenreihe"Un Certain Regard" seine Weltpremiere gefeiert und dort eine lobende Erwähnung erhalten hatte.

Alle Preisträger des gestern zu Ende gegangenen Thessaloniki Film Festival im Überblick.