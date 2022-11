255.000 Euro für Jubiläumsausgabe des Kasseler Dokfest

HessenFilm und Medien hat aktuell rund 1,7 Mio. Euro an Fördermitteln vergeben, davon rund 1,5 Mio. Euro an 25 Festivals, Reihen und Veranstaltungen.

"Unter den jüngst geförderten Projekten sind traditionsreiche Festivals und Veranstaltungen wie das Kasseler Dokfest, Nippon Connection in Frankfurt und die Rüsselsheimer Filmtage, aber auch Filmreihen, wie die Kino-Abspielringe Hessen. Nach der Verdopplung des Festivaletats im Vergleich zu 2019 profitieren die Festivals von teils deutlich höheren Fördersummen. Die Erweiterung des Fördertopfes für Festivals ist vor allem dafür gedacht, die faire Bezahlung derjenigen zu sichern, die Festivals erst ermöglichen und die damit einen immensen Beitrag zur kulturellen Vielfalt in unserem Land leisten", kommentiert Kunst- und Kulturministerin Angela Dorn die Ergebnisse der aktuellen Förderrunde.

Die höchste Einzelsumme ging dabei in Höhe von 255.000 Euro an das Kasseler Dokumentarfilm- und Videofest, das im kommenden Jahr zum 40. Mal stattfindet. 210.000 wurden dem goEast - Festival des mittel- und osteuropäischen Films zugesprochen, 200.000 Euro der Kinothek Asta Nielsen für Remake. Frankfurter Frauen Film Tage 2023. 170.000 Euro gingen an das Lichter Filmfest Frankfurt, 160.000 Euro an Nippon Connection, 150.000 Euro an das exground filmfest.

Neben der Festivalförderung wurden fünf STEP-Autor*innenstipendien vergeben. Diese sind mit jeweils 15.000 Euro ausgestattet und ermöglichen den Stipendiaten, zehn Monate lang mithilfe von erfahrenen Filmschaffenden wie Regisseurin Carolin Schmitz oder Schauspieler und Regisseur Hadi Khanjanpour, an ihren Stoffideen zu arbeiten.

Die aktuellen STEP-Stipendiaten sind:

Ugur Sofu

Stoffidee/n: "Ugur' lu Anne" / "Meine glückbringende Mutter" (AT)

Schwerpunkt des Stipendiums: Musikalisches Familiendrama / Drehbuchentwickelung

Mentor: Cevahir Cokbilir

Anna Leah Bolln

Stoffidee/n: "Dynamo Berlin" (AT)

Schwerpunkt des Stipendiums: Drehbuchentwicklung

Mentor:in Lara Schützsack

Dascha Petuchow

Stoffidee/n: Wohin wir gehen" (AT)

Schwerpunkt des Stipendiums: Generationsübergreifende Familiendynamiken

Mentorin: Carolin Schmitz

Khashayar Khalili Farahani

Stoffidee/n: "Darune man" (AT), "Der Postbote" (AT), Brüderschaft" (AT)

Schwerpunkt des Stipendiums: Stoffentwicklung, Kulturelle Unterschiede

Mentorin: Hadi Khanjanpour

Samuel Maasho

Stoffidee/n: "Frontex" (AT), "Das Knie" (AT), Lifeboat" (AT), "Mallorca" (AT)

Schwerpunkt des Stipendiums: Migrantische Grenzerfahrung innerhalb europäischer Asylpolitik

Mentor: David Ungureit

"Mit unserer Förderung möchten wir allen, die neue, ungesehene Geschichten zu erzählen haben, den Rücken stärken. Deshalb legen wir einen klaren Fokus auf die Stoffentwicklung für Film- und Serienideen. Mit dem STEP Autor*innenstipendium möchten wir Autorinnen und Autoren mehr Geld, Zeit und kreativen Freiraum für die Entwicklung ihrer Geschichten geben", betont Anna Schoeppe, Geschäftsführerin der HessenFilm und Medien.

Weitere Informationen zu den aktuellen Förderungen unter www.hessenfilm.de.