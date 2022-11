Foto des Tages: Am Set von "Fifty Fifty"

Produktion

Wenige Tage vor Drehende begrüßten die Produzent*innen Justyna Muesch (links im Bild) und Max Wiedemann (4.v.l.) von Wiedemann & Berg Film die FFF-Förderreferentin Judith Erber (2.v.r.) am Set der Bavaria Filmstudios in München. Das Foto zeigt zudem die Hauptdarsteller*innen Laura Tonke (3.v.l.), Moritz Bleibtreu (4.v.r.), Valentin Thatenhorst (5.v.l.) und David Kross (5.v.r.) zusammen mit Regisseur und Drehbuchautor Alireza Golafshan (6.v.l.), Director of Photography Matthias Fleischer (3.v.r.), der Ausführenden Produzentin Sofie Scherz (2.v.l.) und Karolin Charaby (rechts im Bild) von der ko-produzierenden SevenPictures Film. "Fifty Fifty - Eine Erziehungskomödie", ein scharfsinniger Film voller Witz und Herz über Familie, Erziehung, Liebe und Erwachsenwerden, wurde in Apulien und München gedreht, vom FFF Bayern, dem DFFF, dem Medienboard Berlin-Brandenburg sowie der FFA gefördert, produziert von Wiedemann & Berg Film in Koproduktion mit SevenPictures Film und Leonine Studios und wird 2024 im Verleih von Leonine Studios ins Kino kommen. Foto: Wiedemann & Berg Film (PR-Veröffentlichung)