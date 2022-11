"Safe Place" gewinnt in Cottbus

Die kroatisch-slowenische Produktion "Safe Place", das Spielfilmdebüt von Juraj Lerotic, wurde im Wettbewerb des 32. Filmfestival Cottbus mit der mit 25.000 Euro dotierten Lubina als bester Film ausgezeichnet. Der Film gewann bereits Preise in Locarno und in Sarajevo. Der Spezialpreis für die beste Regie, der mit einem Preisgeld von 7500 Euro ausgestattet ist, ging an den polnischen Filmemacher Damian Kocur für "". Die Auszeichnung für eine herausragende darstellerische Einzelleistung, dotiert mit 5000 Euro, durfte der rumänische Schauspieler Iulian Postelnicu für seinen Auftritt in "Men of Deeds" entgegennehmen. Der Publikumspreis ging an "The Last Race" von Tomas Hodan. Weitere Preise holten sich "Last Time" von Rinaldas Tomasevicius (Kurzfilmwettbewerb) sowie "Larry" von Szilard Bernath (U18 Wettbewerb Jugendfilm).

Das Filmfestival Cottbus 2022 lief vom 8. bis 13. November.