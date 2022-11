Einschaltquoten: Mehr als 13 Mio. Zuschauer am "Tatort" in Münster

Der gestrige "Tatort" reichte zwar nicht an die Reichweite des im Januar ausgestrahlten "Tatort" mit dem Ermittlerduo Thiel/Boerne heran, setzte aber dennoch ein dickes Ausrufezeichen.

Auf das von Axel Prahl und Jan Josef Liefers gespielte Münsteraner "Tatort"-Ermittlerduo Frank Thiel und Karl-Friedrich Boerne ist Verlass. Der gestrige Tatort: Ein Freund, ein guter Freund" lag mit 13,08 Mio. Zuschauern (MA: 41,5 Prozent) im Ersten zwar rund eine Mio. Zuschauer unter dem bisherigen Jahresbestwert des Duos vom Januar, konnte den Marktanteil aber sogar um rund einen halben Prozentpunkt steigern. Im ZDF kam die Inga-Lindström-Verfilmung "Jemand liebt Dich" gestern Abend auf 3,42 Mio. Zuschauer (MA: 10,8 Prozent).

Bei den 14- bis 49-Jährigen war der "Tatort" in der gestrigen Primetime mit einem Marktanteil von 32,7 Prozent auch eindeutig die erste Wahl.

Bei ProSieben stand der TV-Tag ab 14 Uhr ganz im Zeichen der National Football League. So erzielte das ab 15.30 Uhr live übertragene erste NFL-Spiel auf deutschem Boden zwischen den Seattle Seahawks und dem Tampa Bay Buccaneers in dieser Zielgruppe einen Marktanteil von bis zu 25,3 Prozent. In der Primetime ebbte das Interesse dann deutlich ab: hier lag der beste Wert für die Partie zwischen den Buffalo Bills und den Minnesota Vikings bei 7,4 Prozent. Sportlich ging es gestern Abend auch bei RTL zu. Die Kölner übertrugen ab 19 Uhr das Formel-1-Rennen aus Brasilien und kamen damit auf einen 14/49-Marktanteil von 9,3 Prozent.

Exakt neun Prozent in dieser Zielgruppe standen gestern Abend für die Vox-Kochshow "Mälzer und Henssler liefern ab" zu Buche, Sat1 kam mit Transformers: The Last Knight" auf 8,1 Prozent.

Auf einen 14/49-Marktanteil von 4,6 Prozent kam gestern die "Inga Lindström"-Verfilmung im ZDF, für die Krimikomödie Voll abgezockt" bei RTLZWEI standen 4,4 Prozent zu Buche, die "Trucker Babes" auf Kabel eins brachten es auf 4,2 Prozent.

Am Samstagabend hatte sich der ZDF-Krimi "Ein starkes Team: Schulzeit" (7,16 Mio. Zuschauer / MA: 26,7 Prozent) im Duell um die Gunst des Publikums klar gegen die ARD-Show "Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell" (4,53 Mio. Zuschauer / MA: 18,5 Prozent) behaupten können. Bei den 14- bis 49-Jährigen konnte die ARD-Show den Spieß umdrehen und hatte mit 13,6 Prozent die Nase vorn vor dem ZDF-Krimi (9,6 Prozent). Den Primetimesieg in dieser Zielgruppe hatte sich die "TV total Wok-WM" bei ProSieben mit einem Marktanteil von 17,3 Prozent geholt gehabt.

Auch am Freitagabend hatte das ZDF mit der Krimiserie Jenseits der Spree" (5,44 Mio. Zuschauer / MA: 20,2 Prozent) die größte Reichweite erzielt gehabt. Der ARD-Freitagsfilm "McLenBurger - 100% Heimat" war auf 3,36 Mio. Zuschauer (MA: 12,6 Prozent) gekommen. Platz eins bei den 14- bis 49-Jährigen hatte sich am Freitagabend erneut die RTL-Show "Ninja Warrior Germany" geholt gehabt, die mit einem Marktanteil von 17,2 Prozent klar die Nase vorn hatte vor der Sat1-Übertragung des Fußball-Bundesligaspiels zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund (13,7 Prozent).