"Black Panther: Wakanda Forever" mit weltweit zweitbestem Start des Jahres

Neben den 180 Mio. Dollar in den USA hat Black Panther: Wakanda Forever" außerhalb Nordamerikas weitere 150 Mio. Dollar eingespielt - und erzielte damit mit 330 Mio. Dollar das zweitbeste weltweite Startergebnis des Jahres und das drittbeste während der Corona-Pandemie.

Außerhalb Nordamerikas lag das Black Panther"-Sequel um 95 Prozent über dem Startergebnis von Black Adam", 29 Prozent über dem von The Batman" und vier Prozent über dem des Originals.

Eher hinter den Erwartungen blieben die Startzahlen allerdings im asiatisch-pazifischen Raum, wo "Black Panther: Wakanda Forever" beispielsweise in Korea nur Platz vier belegte und sich in Japan, dem weltweit einzigen größeren Territorium, in dem das Sequel nicht Platz eins belegte, wo er sich dem heimischen Titel Suzume No Tojimari" geschlagen geben musste.

In Europa waren hingegen die Erwartungen in Frankreich und Italien übertroffen worden. Erfolgreichstes Territorium für "Black Panther: Wakanda Forever" außerhalb Nordamerikas war Großbritannien (15 Mio. Dollar), gefolgt von Frankreich (13,7 Mio. Dollar), Mexiko (12,8 Mio. Dollar), Korea (8,9 Mio. Dollar) und Brasilien (7,1 Mio. Dollar).