"Benedikt" in Duisburg ausgezeichnet

Bei der 46. Duisburger Filmwoche, die am Sonntag zu Ende ging, gewann Katrin Memmer den Arte-Dokumentarfilmpreis für "Benedikt", der in ruhigen Bildern einen Bauern bei seiner Arbeit betrachtet. Eine lobende Erwähnung erhielt Cem Kayas "Liebe, D-Mark und Tod - Ask Mark ve Ölüm" über die Musik türkischer Einwanderer in Deutschland. Mit dem wie der Arte-Preis mit 6.000 Euro dotierten 3sat-Dokumentarfilmpreis wurde Peter Nestlers "Unrecht und Widerstand" über den Völkermord an den Sinti und Roma und ihren jahrzehntelangen Kampf gegen Diskriminierung als "eine dringliche Aufarbeitung eines Teils deutscher Geschichte", so die Jury, gewürdigt.

Den Preis der Stadt Duisburg für den besten mittellangen Film erhielt "Sonne unter Tage" über den Uranabbau von Alex Gerbaulet und Mareike Bernien, den Carte Blanche Nachwuchspreis des Landes NRW Lilian Sassanellis mittellange Arbeit "Zweisamkeit" über die Liebe und im speziellen die lebenslange Beziehung der Großeltern der Regisseurin. Lobend erwähnt wurde "Drei Frauen" über das Leben in den ukrainische Karapaten von Maksym Melnyk.

Die 46. Ausgabe des Festivals des Dokumentarfilms aus Deutschland, Österreich und der Schweiz lief vom 7. bis 13. November.