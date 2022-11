Braunschweig International Film Festival schüttet Rekordsumme aus

Bei der Preisverleihung des 36. Braunschweig International Film Festival am Samstagabend konnten sich die Preisträger der zehn Preise über die Rekordsumme von insgesamt 67.000 Euro freuen - nach Festivalangaben rund 7.000 Euro mehr als im Vorjahr.

Erstmals vergeben wurden im Großen Haus des Staatstheaters Braunschweig die mit 1.000 Euro dotierte Kurzfilmpreis EDDA, der an Thi Dang An Tran für ihren Animationsfim "Xhan" ging, sowie der mit 2.500 Euro dotierte Filmpreis ECHT für den besten Langfilm mit einer queeren Thematik, der an "So Damn Easy Going" von Regisseur Christoffer Sandler ging.

Der mit 25.000 Euro am höchsten dotierte Preis, die EUROPA für das Lebenswerk, ging an Senta Berger. Die Laudatio hielt Mario Adorfs Tochter Stella Maria, eine enge Vertraute Bergers, die den Preis gerührt entgegen nahm. In ihrer Laudatio sagte Adorf: "Es fällt mir ja wirklich leicht, hier über Dich, zu Dir zu sprechen, denn ich bin ja Deine 'kleine Nichte'. Wie viele Wochenenden und herrliche endlose Sommertage habe ich bei Dir und Michael verbracht. Das waren meine 'wunderbaren Jahre'. Manchmal warst Du gar nicht da, 'die Senta dreht in Amerika', 'Die Senta ist noch in Wien, in Sorrent, in Rom', sie dreht mit dem Mario, deinem Papa!"

Der mit 10.000 Euro dotierte Volkswagen Financial Services Preis ging an die Regisseure David Kapac und Andrija Mardesic für "The Uncle", die TILDA, die von 65 Frauen aus der Braunschweiger Stadtgesellschaft vergeben wird, ging an Floor van der Meulen für "Pink Moon", mit dem Braunschweiger Filmpreis für den besten deutschsprachigen Nachwuchsschauspieler wurde Pablo Caprez für seine Rolle in Soul of a Beast" ausgezeichnet - beide Preise sind mit jeweils 5.000 Euro dotiert. Der Heimspielpreis für den besten Film mit regionalem Bezug, dotiert mit 2.500 Euro, ging an Denise M'Baye für ihre Rolle in Sophie Linnenbaums The Ordinaries"; der Film selbst wurde mit dem von sechs Jugendlichen aus Frankreich und Deutschland vergebenen, mit 1.000 Euro dotierten KINEMA-Preis ausgezeichnet. Der Publikumspreis HEINRICH, dotiert mit 10.000 Euro, ging an "The Family" von Fabien Gorgeat.

Weitere Preisträger unter www.filmfest-braunschweig.de.