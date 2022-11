"Animal" gewinnt Young Audience Award

Der Young Audience Award (YAA), seit 2012 eine offizielle Kategorie des European Film Award, geht dieses Jahr an den französischen Beitrag "Animal" von Cyril Dion. Damit setzte sich der Beitrag gegen die nominierten Träume sind wie wilde Tiger" aus Deutschland und Comedy Queen" aus Schweden durch. Die Preisverleihung fand gestern Abend in Erfurt statt und wurde live auf der YAA-Website gestreamt.

Die Auszeichnung zielt ab auf Filme für ein junges Publikum zwischen zwölf und 14 Jahren, wobei der Gewinnerfilm von jungen Jurys aus 42 europäischen Ländern aus drei nominierten Werken ausgewählt wird. Seit 7. November konnten für die diesjährige Gewinnerfindung die drei Filme online gesichtet werden, am Wochenende beteiligten sich zudem über 50 Kinos in ganz Europa mit Screenings, Q&As mit Filmemachern und Workshops. Beim Young Audience Award machen über 3000 junge Menschen mit. Er ist Teil des "European Film Club", eine Filmplattform und ein europäisches Netzwerk, das junge Menschen zusammenbringt, um europäische Filme zu sehen, zu diskutieren und eigene Filme zu drehen. Die Verleihung der Young Audience Awards bildet gleichzeitig den Auftakt des von der European Film Academy neu eingeführten Month of European Film, initiiert und koordiniert von der European Film Academy. Das große Finale der vierwöchigen Feier des Europäischen Kinos findet mit den European Film Awards am 10. Dezember in Reykjavik statt.