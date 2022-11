KINOCHARTS DEUTSCHLAND: Gut gebrüllt, Panther!

Der bereits am Mittwoch gestartete Black Panther: Wakanda Forever" übernimmt mit Macht den ersten Platz der deutschen Kinocharts: Für das erste reguläre Wochenende von Donnerstag bis Sonntag werden in 606 Kinos knapp 440.000 Besuche und 5,15 Mio. Euro Kasse für den 160-minütigen Film vermeldet. Dazu kommen 70.000 Ticketverkäufe vom Mittwoch, sodass der Film jetzt schon bei sehr starken 510.000 Zuschauern hält. Es ist der achtbeste Start eines Films in diesem Jahr. Das Original, Black Panther", war im Februar 2018 bei einem Donnerstagsstart lediglich auf 415.000 Kinogänger gekommen und schaffte es dann gesamt auf 1,8 Mio. Zuschauer. Allerdings kann "Black Panther: Wakanda Forever" nicht ganz mit dem vorherigen MCU-Titel mithalten: Der ebenfalls an einem Mittwoch gestartete Thor: Love and Thunder" kam am ersten Wochenende inklusive Starttag auf 560.000 Besucher.

Weiter sehr gut im Rennen: "Rheingold" von Fatih Akin schaffte am dritten Wochenende sehr starke 150.000 Besucher und 1,6 Mio. Euro Boxoffice. Gesamt drängt der deutsche Herbsthit bereits der 700.000-Zuschauer-Marke entgegen. Übertroffen sind damit bereits die Gesamtzahlen der Akin-Filme Im Juli" (590.000 Besucher), Solino" (580.000 Zuschauer), Auf der anderen Seite" (520.000 Kinogänger) und Aus dem Nichts" (620.000 Ticketverkäufe). Als nächstes nimmt er die Akin-Hits Gegen die Wand" (780.000 Zuschauer) und Tschick" (905.000 Besucher) ins Visier. Dann liegt nur noch Soul Kitchen" (1,3 Mio. Besucher) vor "Rheingold". Der Nachname" rückt zum vierten Wochenende auf Platz drei vor mit 70.000 Zuschauern und 685.000 Euro Umsatz. Gesamt lässt die Komödie von Sönke Wortmann bereits die 600.000-Besuche-Marke hinter sich. Dahinter folgen zwei weitere deutsche Hits: Die Schule der magischen Tiere 2" hält sich am siebten Wochenende auf Platz vier mit 85.000 Fans und 630.000 Euro Einspiel. Und Black Adam" holt sich Platz fünf mit 615.000 Euro Kasse bei 63.000 verkauften Tickets.

DIE WEITEREN NEULINGE DER TOP 20

Platz acht gehört einem weiteren Neuling, Mrs mit Lesley Manville, dem in 313 Kinos 36.500 Besucher und 335.000 Euro Einspiel beschieden waren. Die Legende der Weihnachtshexe" holt sich Platz 20 mit 5200 Zuschauern und knapp 40.000 Euro Einspiel in 203 Kinos.

DIE WEITEREN DEUTSCHEN PRODUKTIONEN DER TOP 20

Weiter sehr stark dabei ist auf Platz sechs Hui Buh und das Hexenschloss", der sich ein zweites Wochenende mit knapp 80.000 Ticketverkäufen bei 605.000 Euro Umsatz. Gesamt hat der Film von Sebastian Niemann bereits fast die 250.000-Besucher-Marke erreicht. Auf Platz neun findet sich Triangle of Sadness" mit einem guten fünften Wochenende mit 26.000 Besuchern und 265.000 Euro Boxoffice. Platz 14 geht an Die Mucklas und wie sie zu Pettersson und Findus kamen", der am vierten Wochenende bei 20.000 verkauften Eintritsskarten auf 145.000 Euro Einspiel kam. Mittagsstunde" sichert sich am achten Wochenende Platz 16 mit 8500 Zuschauern und 75.000 Euro Kasse.

Gesamt kamen die Filme der Top 20 auf 1,15 Mio. verkaufte Tickets und ein Einspiel von 11,5 Mio. Euro.