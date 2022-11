KINOCHARTS USA: Wakanda Novemba (-Rekord)

Über dieses Startwochenende kann sich niemand beschweren: Die US-Kinos haben auf Black Panther: Wakanda Forever" gewartet - und das Publikum wohl auch: Die Fortsetzung des Blockbusters von 2018 hat den besten Novemberstart aller Zeiten und sorgte alleine für 87 Prozent des Umsatzes. Nach einem Starttag mit 84 Mio. Dollar Boxoffice - der zehntbeste aller Zeiten - zielt der Nachfolger von Black Panther" auf ein erstes Wochenende mit 180 Mio. Dollar Einspiel - womit er so oder so besser liegen wird als der bisherige November-Rekordhalter, Die Tribute von Panem - Catching Fire" aus dem Jahr 2013, der mit 158 Mio. Dollar Boxoffice angelaufen war. Es ist obendrein das drittbeste Startwochenende in diesem Jahr nach den beiden vorangegangenen Marvel-Hits Doctor Strange in the Multiverse of Madness" (208, 2 Mio. Dollar) und Thor: Love and Thunder" (194,8 Mio. Dollar) und auch nur unwesentlich schwächer als der Start von "Black Panther" mit 202 Mio. Dollar Kasse. Wohlgemerkt ist "Wakanda Forever" ein Film ohne zugkräftigen Star: Der eigentliche "Black Panther", Chadwick Boseman, ist im vergangenen Jahre im Alter von 43 Jahren verstorben - seine Rolle wurde nicht nachbesetzt; der neue Film wird von Letitia Wright und Lupita Nyong'o getragen.

Platz zwei gehörte Black Adam", der an seinem vierten Wochenende 10,0 Mio. Dollar Boxoffice holte und gesamt bei 152,5 Mio. Dollar Umsatz hält. Ticket ins Paradies" schraubte sein Gesamtergebnis nach 6,3 Mio. Dollar Boxoffice am dritten Wochenende auf gute 56,7 Mio. Dollar, während Lyle - Mein Freund, das Krokodil" nach drei Mio. Dollar am sechsten Wochenende gesamt 40,6 Mio. Dollar vorzuweisen hat. Die Top fünf komplettiert Smile - Siehst du es auch?", der es am siebten Wochenende auf 2,3 Mio. Dollar brachte und nunmehr als Überraschungshit die 100-Mio.-Dollar-Einspiemarke überschritten hat.