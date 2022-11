Disney kündigt Entlassungen und Einstellungsstopp an

Nach enttäuschenden Quartalzahlen und dem anschließenden Kursabsturz an der Börse kündigt Disney-CEO Bob Chapek erste Entlassungen, einen Einstellungsstopp und Einschränkungen für Unternehmensreisen in einer internen Mitteilung an. Anlässlich der Bekanntgabe der Quartalszahlen sprach Chapek bereits im Brief an die Aktionäre von Kosteneinsparungen, um im Geschäftsjahr 2024 wie geplant in die schwarzen Zahlen beim Streaming-Geschäft zu kommen.

Chapek schreibt im Memo: "Mir ist völlig bewusst, dass das ein schwieriger Prozess für viele von euch und eure Teams wird. Wir werden harte und ungemütliche Entscheidungen treffen müssen." Disney habe in seiner 100-jährigen Geschichte schon viele Herausforderungen gemeistert. Chapek habe keine Zweifel, dass das Unternehmen seine Ziele erreichen werde.

Der Disney-CEO kündigte weiter an, dass das Unternehmen die Ausgaben im Inhalte- und Marketing-Bereich genau analysieren werde. Dafür sei extra eine Kostenstruktur-Taskforce eingerichtet worden, zu der auch er selbst, CFO Christina McCarthy und Chefjustitiar Horacio Gutierrez gehören.