Tiberius bringt "Terrifier 2" in die Kinos

Während der erste Teil des Horrorschockers 2017 ausschließlich auf Video erschienen war, bringt Tiberius Film den zweiten Teil ab 8. Dezember auch in ausgewählten Kinos an den Start.

Tiberius Film bringt Terrifier 2", die Geschichte um einen als Clown verkleideten Serienkiller", am 8. Dezember "in ausgewählten Kinos und Vorstellungen", wie es in einer Pressemitteilung heißt, an den Start; Teil eins war 2017 mit einer Altersfreigabe ab 18 Jahren ausschließlich auf Video erschienen.

Im zweiten Teil, der in einer ungeschnittenen Version in die Kinos kommen wird, sucht der von David Howard Thornton gespielte Killer-Clown zusammen mit einem unheimlichen Mädchen die Geschwister Sienna und Jonathan heim. Auf dem Weg zu den Geschwistern hinterlässt er eine Spur des Schreckens. Als er die beiden gefunden hat, entführt er Jonathan und lockt Sienna zu einer heruntergekommenen Geisterbahn, wo es zum finalen Showdown kommt.

"Terrifier 2" hatte im Rahmen des FrightFest in London Ende August seine Premiere gefeiert und hat in den US-Kinos nach Angaben von Tiberius Film bereits mehr als sieben Mio. Dollar eingespielt.