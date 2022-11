Kulturhaushalt steigt auf 2,39 Mrd. Euro

Bei der gestrigen Bereinigungssitzung zum Bundeshaushalt 2023 wurde im Haushaltsausschuss eine Anhebung des BKM-Etats gegenüber dem Ansatz für 2022 um 94 Mio. Euro beschlossen. Laut einer Mitteilung aus dem Büro von Kulturstaatsministerin Claudia Roth stehen im kommenden Jahr damit erstmals rund 2,39 Milliarden Euro für die Kultur- und Medienpolitik des Bundes zur Verfügung; ein Zuwachs von knapp vier Prozent gegenüber 2022.

"Mit diesem deutlichen Zuwachs im Kultur- und Medienetat des Bundes haben wir ein starkes Fundament geschaffen, um die Vielfalt der Kultur unseres Landes und die kulturelle Teilhabe für die ganze Gesellschaft zu ermöglichen und zu stärken. Das ist ein kräftiger Schub, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu festigen. Die elementare Bedeutung von Kunst, Kultur und Medien für unser demokratisches Gesellschaftmodell haben die Abgeordneten des Bundestages gestern noch einmal kräftig untermauert und dafür gilt ihnen mein ausdrücklicher Dank", so Kulturstaatsministerin Claudia Roth.

Die zusätzlichen Mittel ermöglichen es der BKM unter anderem, im kommenden Jahr einen Kulturpass einzuführen (wir berichteten), "um jungen Menschen in unserem Land eine größere Teilhabe an Kunst und Kultur zu erleichtern und zugleich den Kulturbereich spürbar zu unterstützen", so Roth. Für die Einführung dieses Kulturpasses stehen 2023 Mittel in Höhe von 100 Mio. Euro bereit, damit sollen Jugendliche im Alter von 18 Jahren ein Guthaben von 200 Euro pro Person erhalten, mit dem sie über eine eigens eingerichtete Online-Plattform unterschiedliche kulturelle Angebote vor Ort nutzen können.

Zu den weiteren kulturpolitischen Vorhaben "beim Ausbau eines diversen und vielfältigen Kulturbetriebs" zählt unter anderem ein Festival-Förderfonds in Höhe von fünf Mio. Euro, zur Stärkung der Kultur in ländlichen Räumen und strukturschwachen Gebieten plant die Kulturstaatsministerin gemeinsam mit Bundesminister Cem Özdemir und Bundesministerin Nancy Faeser sowie der Kulturstiftung des Bundes das Programm "Zusammen gestalten - Strukturen stärken" auf den Weg zu bringen. Für das Projekt wurden zusätzlich Mittel in den Haushaltsjahren 2025 bis 2030 in Höhe von rund 69 Mio. Euro zur Verfügung gestellt.