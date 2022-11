UFA bei britischem Grierson Award erfolgreich

Beim diesjährigen British Documentary Award Grierson kam auch eine deutsche Produktion zu höheren Weihen. "Arctic Drift: A Year Into The Ice", die internationale Fassung der bereits mehrfach ausgezeichneten High-End Dokumentation "Expedition Arktis" von UFA Show & Factual gewann in der Kategorie "Best Science Documentary". Die Doku begleitet den deutschen Eisbrecher "Polarstern" des Alfred-Wegener-Instituts auf einer spektakulären Expedition in die Arktis.

Die Grierson Awards erheben den Anspruch, Dokumentarfilme aus Großbritannien und dem Ausland zu würdigen, die einen bedeutenden Beitrag zum Genre geleistet haben und die Qualität, Kreativität, Originalität und Exzellenz beweisen.

"Das ist eine großartige Auszeichnung für unsere Zusammenarbeit zwischen UFA und Fremantle - gemeinsam haben wir der erstklassigen Dokumentation 'Arctic Drift' zum weltweiten Erfolg verholfen. Das große Thema des Klimawandels rückten unsere Häuser bereits vor Jahren in den Fokus, nur so war die Teilnahme an der größten Forschungsreise aller Zeiten in die Arktis überhaupt möglich. Wir sind heute belohnt worden und stolz: 'Arctic Drift' zeigt nachhaltig die Veränderungen in unsere Umwelt, wir haben gemeinsam mit der deutschen Helmholtz-Gemeinschaft ein eindrückliches, frühzeitiges Signal setzen können", kommentierte UFA-CEO Nico Hofmann die Preisvergabe.

"Arctic Drift" entstand als Zusammenarbeit von UFA Show & Factual und dem Schwesterunternehmen Wild Blue Media und wurde von Fremantle bereits in 170 Territorien und an zahlreiche Sender weltweit verkauft, darunter Amazon Prime Video für Kanada, Australien und Neuseeland, Channel 4 in Großbritannien, PBS in den USA und France Televisions in Frankreich.