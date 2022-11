"Große Chance, Kulturaffinität strukturell zu verbessern"

AG Kino-Gilde und HDF Kino haben die gestern beschlossene Einführung eines Kuturpasses für 18-Jährige unisono begrüßt. Der Arthouse-Verband, der die Maßnahme als "bedeutendes Signal" würdigt, verweist aber gleichzeitig darauf, dass der Fokus des Programms darauf liegen müsse, Kulturorte zu stärken und die Gelder "nicht umgehend in die Taschen globaler Digitalkonzerne fließen zu lassen."

Wie bereits berichtet, wurde in der Bereinigungssitzung für den Bundeshaushalt 2023 unter anderem die Einführung eines Kulturpasses für 18-Jährige beschlossen. Die Initiative ist Teil eines Maßnahmenkatalogs, für den im Kulturhaushalt gegenüber dem laufenden Jahr zusätzliche Mittel in Höhe von knapp 94 Mio. Euro bereitgestellt werden sollen; insgesamt soll der Kultur- und Medienetat des Bundes 2023 auf 2,39 Mrd. Euro steigen, eine Erhöhung um rund vier Prozent.

Die AG Kino-Gilde, die nach eigenen Angaben die Idee eines Kulturpasses seit Langem unterstützt, "um jungen Menschen kulturelle Teilhabe zu ermöglichen", hat entsprechend positiv auf die Ankündigung reagiert - adressiert dabei aber auch gleichzeitig die Frage des Katalogs an Ausgaben, die der Kulturpass konkret adressieren soll, diesbezüglich gibt es aktuell noch keine Klarheit.

"Wir freuen uns sehr über diese wichtige Initiative. Wie beliebt und erfolgreich ein solcher Kulturpass sein kann, sehen wir bereits seit einigen Jahren in Frankreich. Mit einem ausgefeilten Konzept haben wir so die große Chance, die Kulturaffinität in den jüngeren Generationen strukturell und nachhaltig zu verbessern", erklärte der Vorstandsvorsitzende des Verbandes, Christian Bräuer. Ihm zufolge ist der Kulturpass "auch ein wichtiges Zeichen der Solidarität mit den Jungen, denen kulturelles und soziales Leben und Erleben vor allem während der Pandemie zu lange verwehrt blieb".

Gerade auch für Kulturorte wie Kinos sei die Maßnahme ein "bedeutendes Signal", wobei man sich an dieser Stelle auch selbst in die Pflicht nimmt. "Für uns gilt es, begleitende Angebote zu entwickeln, um den Erfolg des Kulturpasses nachhaltig zu gestalten und die Sichtbarkeit von kultureller Vielfalt zu verbessern. Ein Blick nach Frankreich zeigt, dass die Schaffung von Fördermöglichkeiten wie einem Fonds 'Junge Cinephilie' durch Anreizschaffung die Attraktivität von Filmkultur für junges Publikum stärken kann," so Bräuer.

Gleichzeitig heißt es: "In Anlehnung an das erfolgreiche Modell in Frankreich sollte der Fokus des Kulturpasses vor allem darauf liegen, Kulturorte zu stärken - auch um den Erfahrungshorizont der jungen Generationen zu erweitern und die Gelder nicht umgehend in die Taschen globaler Digitalkonzerne fließen zu lassen."

Klare Zustimmung zum Kulturpass kommt naturgemäß auch vom HDF Kino. Dessen Vorstandsvositzende Christine Berg erklärte: "Wir begrüßen sehr, dass die BKM mit dem Kulturpass einen besonders publikums-orientierten Pfad in der Kulturpolitik einschlägt und damit insbesondere die kulturelle Teilhabe von jungen Menschen stärken will." Und weiter: "Sehr gern sind wir Teil dieser Initiative, denn ein Kinoerlebnis ist für viele Heranwachsende ein erster selbständig ausgewählter Kontakt in die Welt der Kultur."