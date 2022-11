"Die goldenen Jahre" stellt Pandemierekord in der Schweiz auf

Zwei Wochen nach seinem Start ist Barbara Kulcsars Die goldenen Jahre" mit 35.000 Besuchern (Stand: 10. November) zum erfolgreichsten heimischen Film in der Schweiz avanciert. Einer Pressemitteilung von Alamode Film, das die Komödie über ein Paar, das im Ruhestand noch einmal ganz von vorne anfängt, am 17. November in den deutschen Kinos startet, zufolge, seien die Besucherzahlen allein am zweiten Wochenende noch einmal um 60 Prozent gestiegen.

Claudia Badoer und Yves Blösche vom Verleih Filmcoopi Zürich kennen das Erfolgsrezept: "Die Geschichte um ein Ehepaar auf der Suche nach dem Glück trifft ins Herz, und wir sind überzeugt, dass der Film auch weiterhin sowohl Alt als auch Jung begeistern wird."

Alamode-Geschäftsführer Tobias Lehmann hofft auf ähnliche Erfolge in Deutschland: "'Die goldenen Jahre' ist genau die richtige Art von intelligenter Komödie für diese bedrückenden Zeiten. Wir hoffen, dass wir in Deutschland an den großartigen Erfolg in der Schweiz anknüpfen können."