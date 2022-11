Erfolgreiche US-Premiere für "Stille Post"

Florian Hoffmanns Debütfilm, der zuvor u.a. in Tallinn mit dem Publikumspreis ausgezeichnet worden war, hat bei seiner US-Premiere auf dem Bushwick Film Festival in New York den Best Film Silver Award gewonnen.

Die internationale Jury des Bushwick Film Festival in New York hat Florian Hoffmanns Debütfilm "Stille Post" mit dem Best Film Silver Award ausgezeichnet.

"Wie schön, dass unser Film aus der Berliner Diaspora auch ein Publikum in New York so berührt, dass sie uns auszeichnen", erklärte Hoffmann nach Erhalt der Auszeichnung.

Das auf wahren Begebenheiten beruhende Drama hatte im vergangenen Jahr bei den Internationalen Hofer Filmtagen seine Deutschlandpremiere gefeiert und war in der Folge bei einigen Festivals ausgezeichnet worden. So hatte es im November beim Black Nights Festival in Tallinn den Publikumspreis gewonnen gehabt, Hauptdarsteller Hadi Khanjanpour war im April dieses Jahres beim achtung berlin Filmfestival als bester Darsteller prämiert worden.

Across Nations startet "Stille Post" am 15. Dezember in den deutschen Kinos.