Ampere Analysis: Weltweit mehr als 1,5 Milliarden Streaming-Abos

Die Datenanalysefirma Ampere Analysis will herausgefunden haben, dass es inzwischen weltweit mehr als 1,5 Milliarden Streaming-Abonnements gibt. In der ersten Hälfte 2020 sei erst die Eine-Milliarde-Grenze durchbrochen worden. Dabei entfällt nun allein auf die USA und China gut die Hälfte aller Abos.

In den USA seien es im vierten Quartal 2022 nun 411 Millionen Abos, während China auf 366 Millionen Abos kommt. Der Rest der Welt steht demnach bei 773 Millionen Abos. Die Daten von Ampere Analysis besagen, dass Netflix und Amazon weiterhin die beiden größten Streamingdienst weltweit seien. Wenn man allerdings Disney+ und das indische Disney+ Hotstar kombiniere, würde der Disney-Konzern inzwischen vor Amazon liegen.

Ampere Analysis sieht in diversen Märkten eine gewisse Sättigung des Streaming-Marktes, aber auch noch genügend weltweites Potenzial, in den kommenden Jahren die Zwei-Milliarden-Grenze zu überschreiten. Das werde vom Wachstum her dann vor allem außerhalb der USA und China passieren.