Netflix streamt Anfang 2023 Chris Rocks Stand-up-Special live

Der US-Komiker und Schauspieler Chris Rock ist der erste Stand-up-Comedian, mit dem der Streamingdienst Netflix eine Live-Übertragung auf der Plattform ausprobiert. Das Comedy-Special-Event wird weltweit übertragen und soll Anfang 2023 passieren. Es könnte ein Fingerzeig für noch mehr live gestreamte Events in der Zukunft sein.

Netflix Vice President of Stand-up & Comedy Formats, Robbie Praw, kommentiert: "Chris Rock ist eine der ikonografischsten und wichtigsten Comedy-Stimmen unserer Generation. Wir freuen uns darüber, dass die ganze Welt an Chris Rocks Comedy-Event live teilnehmen kann und so Teil der Netflix-Geschichtsschreibung wird."

Es wird Rocks zweites Netflix-Stand-up-Special nach "Chris Rock: Tamborine" sein, das im Februar 2018 herauskam. Bis dahin gab es vom Streamingdienst nur das Event "Netflix is a Joke: The Festival", bei dem vor Ort 260.000 Tickets im Frühjahr 2022 mit 330 Comedians verkauft wurden und 295 Shows in 35 verschiedenen Orten in Los Angeles stattfanden.