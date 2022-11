Bund plant Kulturpass für junge Menschen

Etwas konkretere Details sollen erst gegen Mittag mit Stellungnahmen von Bundesfinanzminister Christian Lindner und Kulturstaatsministerin Claudia Roth (im Rahmen einer extrem kurzfristig anberaumten Pressekonferenz) folgen. Klar ist aber, dass der Bund einen Kulturpass für junge Menschen einführen will, der sich offenbar am französischen Vorbild orientiert. Das wurde gestern Im Rahmen der Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses zum Bundeshaushalt 2023 beschlossen.

Demnach solle dieser Pass im Wert von 200 Euro ausgegeben werden, um beispielsweise der Kauf von Büchern oder auch den Besuch von Kinos oder Ausstellungen zu ermöglichen, wie die BKM im Ausschuss erläuterte. Bis zur Vorlage eines konkreten Umsetzungsvorschlags sind die Mittel im Haushalt gesperrt, offenbar soll der Pass aber an 18-Jährige, also an junge Erwachsene verteilt werden.

Nach Informationen des Deutschen Kulturrats sind für die Maßnahme 100 Mio. Euro vorgesehen - was die Frage aufwirft, ob ein potenzieller Bedarf voll abgedeckt werden könnte; zumindest der Kulturrat rechnet vor, dass im kommenden Jahr rund 700.000 Jugendliche in Deutschland das Erwachsenenalter erreichen werden.

Olaf Zimmermann erklärte als Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates dazu: "Einen Kulturpass für 18-Jährige auch in Deutschland zu starten, ist grundsätzlich eine gute Idee. Die Jugendlichen haben wie der Kulturbereich besonders unter der Coronapandemie gelitten, der Kulturpass ist eine sinnvolle Möglichkeit, beide zu unterstützen. Doch bevor die Kulturstaatsministerin die 100 Millionen Euro im kommenden Jahr an die rund 700.000 Geburtstagskinder verteilen kann, müssen noch viele Fragen geklärt werden. Für was soll das Geld zur Verfügung gestellt werden. Für den Besuch von Theatern, Kinos, Musikveranstaltungen, Opern, Popkonzerten, Buchhandlungen zum Buchkäufen, ja wohl sicher. Auch eine Bezuschussung des Kaufs eines Musikinstruments, oder des Besuches eines Tanz-, Mal- oder Zeichenkurses ist sicher sehr sinnvoll. Aber soll mit dem Kulturpass auch Spotify, Netflix, Amazon und Co. unterstützt werden? Sie einfach auszuschließen wird aus wettbewerbsrechtlichen Gründen nicht einfach werden. Offensichtlich gibt es noch keine klare Konzeption, deshalb hat der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestag die Mittel bis zur Vorlage eines Umsetzungsvorschlags erst einmal gesperrt. Die Planungen müssen jetzt schnell beginnen, sonst wird es nichts mit dem kulturellen Geburtstagsgeschenk für alle 18-Jährigen in Deutschland im kommenden Jahr."