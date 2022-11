Samir dreht AnimaDok mit Unreal

Der irakisch-schweizerische Filmemacher Samir, dessen Dokumentarfilm Iraqi Odyssey" die Schweizer Oscar-Einreichung 2015 war, arbeitet an seinem neuen, hybriden Dokumentarfilm "Die wundersame Verwandlung der Arbeiterklasse in Ausländer", für dessen 3D-Realtime-Animationssequenzen er Unreal nutzt. Dafür erhält der Regisseur, Produzent, Drehbuchautor, Kameramann und Geschäftsführer der Zürcher Dschoint Ventschr Unterstützung vom Indie-Game-Studio Blindflug Studios.

Samir beleuchtet in seinem Dokuessay kritisch die Arbeiterkultur und Bevölkerungsentwicklung in der Schweiz. In den Animationssequenzen schildert er seine eigenen Erinnerungenan das Aufwachsen im Arbeitermilieu. 1955 in Bagdad im Irak geboren, wanderte er in den Sechzigern mit seiner Familie in die Schweiz aus.

Dschoint Ventschr, die auf engagierte Dokumentar- und Spielfilmprojekte spezialisiert ist, realisierte auch Anja Kofmels AnimaDok Chris the Swiss", der mit dem Schweizer Filmpreis und dem Deutschen Dokumentarfilmpreis ausgezeichnet wurde. Aktuell produziert die Firma von Samir, Werner Schweizer und Karin Koch u.a. die Dokumentarfilme über die Künstlerfamilien Giacometti und Mies van der Rohe. Außerdem sind sie Koproduktionspartner bei Sophia Böschs Milchzähne".

"Mit dem erfolgreichen Doku-Animationsfilm 'Chris the Swiss' sammelte ich als Produzent umfassende Erfahrungen in den Möglichkeiten zur Einbindung von Animation in der dokumentarischen Filmarbeit. Mir gefiel schon immer, dass animierte Sequenzen im Dokumentarfilm auch eine 'Befreiung' der klassisch dokumentarischen Narration ermöglicht. Aufgrund dieser Erfahrungen möchte ich mich in meinem dokumentarischen Essay-Projekt 'Die wundersame Verwandlung der Arbeiterklasse in Ausländer' in diese neuen Möglichkeiten der Doku-Animation einarbeiten. Insbesondere die neuen technologischen Möglichkeiten, die in der Game-Industrie geschaffen wurden, haben es mir schon länger angetan" sagt Samir in einer Pressemitteilung.

"Es hat mich schon immer sehr interessiert, Kino und Games aus einem Guss zu produzieren und die beiden Medien ineinander verschmelzen zu lassen. Mit diesem Projekt kommen wir diesem großen Ziel einen Schritt näher", so Moritz Zumbühl, Präsident von Blindflug Studios.