"Elevation" verkauft sich gut

Beim ruhigen zu Ende gegangenen AFM gab es für einen Actionthriller noch einige Abschlüsse zu vermelden, u.a. nach Deutschland. SevenOne sicherte sich laut Hollywoodblog deadline.com die Rechte auch für die Schweiz und Österreich an "Elevation", in dem Anthony Mackie, Morena Baccarin und Maddie Hasson Menschen spielen, die in einer postapokalyptischen, von Monstern beherrschten Welt versuchen, ein Kind zu retten. Der Film von Produzent Brad Fuller, der bereits auf ähnlichem Terrain mit A Quiet Place" reüssierte, wird gerade unter der Regie von George Nolfi in Colorado gedreht. John Glenn, Kenny Ryan und Jacob Roman schrieben das Drehbuch. Mackie als Falcon aus dem Marvel-Universum bekannt, gehört auch zu den Produzenten.

Mossbank konnte auch Vorverkäufe u.a. an Signature für Großbritannien, Irland, Australien und Neuseeland sowie an Metropolitan für Frankreich, IDC für Lateinamerika und DeaPlaneta für Spanien abschließen.

Beim ersten physischen AFM seit drei Jahren wurde bisher zwar kein großer, teurer Deal gemeldet, aber die Veranstalter zogen mit knapp 6000 Teilnehmern aus über 400 Ländern ein positives Fazit.