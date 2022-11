Vorpandemische Zuschauerzahlen bei Französischen Filmtagen Tübingen/Stuttgart

"Volle Kinosäle und vorpandemische Zuschauerzahlen" vermelden die Veranstalter zum Abschluss der 39. Französischen Filmtage Tübingen/Stuttgart, die jetzt mit der Preisverleihung zu Ende gegangen sind. Zwei Preise gingen an Maria träumt - Oder: Die Kunst des Neuanfangs", der zuvor auf den Internationalen Hofer Filmtagen seine Deutschlandpremiere gefeiert hatte: Der deutsche Verleih, Atlas Film, der die romantische Feelgood-Komödie am 19. Januar in die Kinos bringen wird, darf sich über die mit dem Verleihförderpreis im Französischen Wettbewerb verbundenen 21.000 Euro freuen. Außerdem ging der Stuttgarter Publikumspreis an "Maria träumt - Oder: Die Kunst des Neuanfangs".

Mit dem Filmtage-Tübingen-Preis im Internationalen Wettbewerb wurde "Sous les figues" von Erige Sehiri ausgezeichnet, der Filmtage Rehaktiv Kurzfilmpreis ging an Olivia Martin-McGuires "Freedom Swimmer". Die beiden Jugendjurys der Filmtage Tübingen/Stuttgart zeichneten Julie Lerat-Gersants "Petites" und Emmanuelle Nicots "Dalva" aus.

Alle Preisträger der 39. Filmtage Tübingen/Stuttgart, die noch bis 17. November online fortgesetzt werden, im Überblick.