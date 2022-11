Kinocharts Deutschland Trend: Panther-Power Redux

Der bereits am Mittwoch gestartete Black Panther: Wakanda Forever" übernimmt mit Macht den ersten Platz der deutschen Kinocharts: Für gestern werden in 598 Kinos 50.000 Besuche und 580.000 Euro Kasse für den 160-minütigen Film vermeldet. Das lässt auf ein reguläres erstes Wochenende (Donnerstag bis Sonntag) von 400.000 Ticketverkäufen hoffen. Das Original, Black Panther", hatte im Februar 2018 mit 75.000 Besuchern zwar einen besseren Donnerstag zu vermelden, das war damals aber auch der Starttag. Diesmal werden noch die Ergebnisse vom Mittwoch dazukommen; die Fortsetzung wird also voraussichtlich über den Startzahlen von "Black Panther" liegen, der es gesamt auf 1,8 Mio. Zuschauer geschafft hatte. Allerdings kann "Black Panther: Wakanda Forever" nicht ganz mit dem vorherigen MCU-Titel mithalten: Der ebenfalls an einem Mittwoch gestartete Thor: Love and Thunder" hatte am ersten Donnerstag 90.000 Kinogänger angelockt.

Weiter sehr gut im Rennen: "Rheingold" von Fatih Akin wird am dritten Wochenende wohl abermals sechsstellige Besucherzahlen schreiben, nachdem er gestern mit 18.000 verkauften Tickets und 200.000 Euro Umsatz den zweiten Platz für sich beanspruchen konnte. Bis Sonntag könnten 150.000 Besucher fällig sein. Gesamt drängt der deutsche Herbsthit bereits der 700.000-Zuschauer-Marke entgegen. Der Nachname" rückt zum Auftakt des vierten Wochenendes auf Platz drei vor mit 8000 Zuschauern und 75.000 Euro Umsatz. Hier könnten für das Gesamtwochenende bis zu 80.000 Kinogänger zu Buche schlagen; gesamt lässt die Komödie von Sönke Wortmann bereits die 600.000-Besuche-Marke hinter sich. Platz vier gehört Black Adam", der gestern auf 5000 Ticketverkäufe und 50.000 Euro Boxoffice kam und einem vierten Wochenende mit 40.000 Kinogängern entgegenstrebt. Die Top fünf beschließt ein weiterer Neuling, Mrs Harris und ein Kleid von Dior" mit Lesley Manville, dem in 313 Kinos knapp 5000 Besucher und 43.000 Euro Einspiel beschieden waren. Hier könnte ein erstes Wochenende mit 40.000 Zuschauern möglich sein.