Deutsche Akademie für Fernsehen ehrt Klaus Doldinger

Am 3. Dezember verleiht die Deutsche Akademie für Fernsehen (DAfF) ihre jährlichen Preise in insgesamt 21 Kategorien. Für sein herausragendes Lebenswerk wird dabei der Filmmusikkomponist Klaus Doldinger geehrt.

Filmmusikkomponist Klaus Doldinger ("Tatort", "Das Boot", Liebling Kreuzberg", "Ein Fall für Zwei", Die unendliche Geschichte") wird bei der jährlichen Preisverleihung der Deutschen Akademie für Fernsehen (DAfF) für sein "herausragendes Lebenswerk", wie es in einer Pressemitteilung heißt, geehrt.

"Klaus Doldinger hat die deutsche Fernsehlandschaft mit seinen Kompositionen in großem Maß beeinflusst. Der sonntägliche Klang der Tatortmelodie ist den Zuschauern seit Jahrzehnten ein Wiedererkennungsmoment. Wir sind froh und stolz, Klaus Doldinger in diesem Jahr ehren zu dürfen und somit eine Sektion in den Mittelpunkt zu stellen - die Musik, die ein filmisches Werk maßgeblich in Stimmungen, Gefühlen und der gesamten Atmosphäre beeinflusst. Wir gratulieren Ihnen, Klaus Doldinger von Herzen", begründet der DAfF-Vorstand seine Entscheidung.

Die Preise der 2010 gegründeten Deutschen Akademie für Fernsehen werden am 3. Dezember in Berlin in 21 Kategorien zum zehnten Mal vergeben.

Die Nominierten im Überblick